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«Росмэн» займется дистрибуцией кукол L.O.L и Bratz

Компании придется конкурировать с параллельным импортом и сетью «Детский мир»
Дмитрий Игнатьев
Flickr

Холдинг «Росмэн» (включает в себя одноименное издательство и занимается дистрибуцией игрушек) с июня начнет продавать кукол L.O.L Surprise! и Bratz в России, рассказал «Ведомостям» владелец и гендиректор холдинга Михаил Маркоткин. Соответствующий контракт, по его словам, холдинг подписал с владельцем этих брендов – американской компанией MGA Entertainment. Условия сделки Маркоткин не раскрыл. «Ведомости» направили запрос в MGA Entertainment.

Игрушки MGA планируется дистрибутировать и в рознице, и в онлайн-каналах продаж, отметил топ-менеджер, не уточнив, с какими ритейлерами и маркетплейсами ведутся переговоры. Объем инвестиций, который потребуется для выполнения контракта (закупка продукции и маркетинговое продвижение брендов), составит до $10 млн, уточнил Маркоткин. Он надеется их вернуть в течение «не более чем двух лет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных