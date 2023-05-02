«Росмэн» займется дистрибуцией кукол L.O.L и Bratz

Игрушки MGA планируется дистрибутировать и в рознице, и в онлайн-каналах продаж, отметил топ-менеджер, не уточнив, с какими ритейлерами и маркетплейсами ведутся переговоры. Объем инвестиций, который потребуется для выполнения контракта (закупка продукции и маркетинговое продвижение брендов), составит до $10 млн, уточнил Маркоткин. Он надеется их вернуть в течение «не более чем двух лет».