Пермскому производителю дженериков могут запретить продажу лекарства, используемого при COVID-19

Структура фармкомпании Bayer обратилась с иском к пермскому производителю дженериков «Медисорб», обнаружили «Ведомости» в базе Арбитражного суда Москвы. Ответчик получил разрешение на выпуск препарата с международным непатентованным названием (МНН) ривароксабан, который защищен патентом немецкой группы до 4 декабря 2024 г. В связи с этим истец просит суд обязать Минздрав отменить госрегистрацию препарата ривароксабан Медисорб с одноименным действующим веществом, а российскую компанию – прекратить его производство, применение и хранение. Заседание по этому делу назначено на 4 июля. В «Медисорбе» от комментариев отказались. Запросы в Минздрав и российское представительство Bayer остались без ответов.