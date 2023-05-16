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Пермскому производителю дженериков могут запретить продажу лекарства, используемого при COVID-19

Иск к нему подал немецкий концерн Bayer
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости

Структура фармкомпании Bayer обратилась с иском к пермскому производителю дженериков «Медисорб», обнаружили «Ведомости» в базе Арбитражного суда Москвы. Ответчик получил разрешение на выпуск препарата с международным непатентованным названием (МНН) ривароксабан, который защищен патентом немецкой группы до 4 декабря 2024 г. В связи с этим истец просит суд обязать Минздрав отменить госрегистрацию препарата ривароксабан Медисорб с одноименным действующим веществом, а российскую компанию – прекратить его производство, применение и хранение. Заседание по этому делу назначено на 4 июля. В «Медисорбе» от комментариев отказались. Запросы в Минздрав и российское представительство Bayer остались без ответов.

Bayer выпускает ривароксабан под брендом «ксарелто». Сам препарат применяется для лечения тромбоза глубоких вен и легочной эмболии. В 2019 г. Минздрав рекомендовал его для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. По данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), «Медисорб» зарегистрировал ривароксабан Медисорб в июле 2022 г. Удостоверение на препарат действует до июля 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных