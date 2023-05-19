Суд направил дело о запрете продажи аналога «Энтеросгеля» на новое рассмотрение

Представитель «Фармасила» заявил «Ведомостям», что с помощью иска компания отстаивает свои патентные права на препарат «Энтеросгель» и торговый знак. В «Алвилсе» «Ведомостям» сообщили, что при разработке своего препарата использовали то же действующее вещество – полиметилсилоксан полигидрат, но с другой формулой от 1994 г., патент на которую давно истек. «В связи с этим она не может повторять формулу энтеросгеля», – подчеркнул гендиректор компании Виталий Алейников. В случае победы в суде «Алвилс» планирует дальше производить и продавать аналог энтеросгеля, но сейчас компания не выпускает продукцию из-за запрета суда.