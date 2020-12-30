ФАС оштрафовала производителя «Энтеросгеля» за ненадлежащую рекламу
ФАС России оштрафовала на 200 тыс. руб. компанию «Фармасил» за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата «Энтеросгель», сообщает пресс-служба регулятора.
«В рекламе сообщалось о показаниях к применению при коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, такая информация отсутствует в инструкции по применению «Энтеросгеля», а значит, нарушает Закон о рекламе, который запрещает использовать в рекламе информацию о свойствах лекарственного препарата, если таковые отсутствуют в инструкции», — пояснили в ведомстве.
Нарушения были обнаружены в телевизионном ролике, в котором говорилось о легкой форме течения коронавирусной инфекции при условии приема препарата, уточнили в ФАС.
Ранее ФАС России признала рекламу лекарственного препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте» производства «Байер» нарушающей закон о рекламе. Производитель гарантировал положительный эффект препарата, что противоречит законодательству о рекламе, пояснили в ведомстве.