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ФАС оштрафовала производителя «Энтеросгеля» за ненадлежащую рекламу

Ведомости

ФАС России оштрафовала на 200 тыс. руб. компанию «Фармасил» за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата «Энтеросгель», сообщает пресс-служба регулятора.

«В рекламе сообщалось о показаниях к применению при коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, такая информация отсутствует в инструкции по применению «Энтеросгеля», а значит, нарушает Закон о рекламе, который запрещает использовать в рекламе информацию о свойствах лекарственного препарата, если таковые отсутствуют в инструкции», — пояснили в ведомстве.

Нарушения были обнаружены в телевизионном ролике, в котором говорилось о легкой форме течения коронавирусной инфекции при условии приема препарата, уточнили в ФАС.

Ранее ФАС России признала рекламу лекарственного препарата «Терафлекс Хондрокрем Форте» производства «Байер» нарушающей закон о рекламе. Производитель гарантировал положительный эффект препарата, что противоречит законодательству о рекламе, пояснили в ведомстве.

Ранее по теме: ФАС нашла нарушения закона в рекламе «Терафлекс Хондрокрем Форте»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных