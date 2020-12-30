ФАС оштрафовала производителя «Энтеросгеля» за ненадлежащую рекламу

«В рекламе сообщалось о показаниях к применению при коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, такая информация отсутствует в инструкции по применению «Энтеросгеля», а значит, нарушает Закон о рекламе, который запрещает использовать в рекламе информацию о свойствах лекарственного препарата, если таковые отсутствуют в инструкции», — пояснили в ведомстве.