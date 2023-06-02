Продавец спортивной одежды «Кант» выходит в Сибирь

Продавец спортивной одежды «Кант» выходит в СибирьОн планирует открыть магазины в том числе на горнолыжных курортах в Шерегеше и Манжероке
У продавца спортивной одежды «Кант» появятся первые точки в Сибири. Ритейлер намерен открыть крупный магазин в Новосибирске, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Управляющий партнер «Канта» Антон Виноградов это подтвердил. По его словам, компания уже арендовала отдельно стоящий трехэтажный магазин площадью 2 500 кв. м, который станет для нее центральным хабом в Сибири. Точка будет работать на доставку для собственного сайта и маркетплейсов, в то время как раньше в этот регион «Кант» продавал товары только оптом. Открытие запланировано на октябрь.
Также «Кант» находится в финальной стадии переговоров об открытии точек рядом или внутри строящихся гостиничных комплексов в Шерегеше (Кемеровская область) и Манжероке (Алтайский край), говорит источник «Ведомостям». Виноградов это подтвердил, но деталей не раскрыл. Шерегеш – второй горнолыжный курорт после Красной Поляны по доходности в сегменте горнолыжного отдыха. «Кант» планирует торговать оборудованием, экипировкой, аксессуарами, а также предоставлять услуги ремонта и сервиса, рассматривает возможность сделать точки проката оборудования, уточнил он.
На Шерегеше в этом году началось строительство двух гостиниц Azimut Hotels. На его реализацию компания привлекла льготный кредит с господдержкой в размере 3 млрд руб., сообщал в 2022 г. глава совета директоров Azimut Hotels Александр Клячин. Курорт «Манжерок» с 2012 г. развивает «Сбер», 1 июня там открылась пятизвездочная гостиница на 304 номера. В Azimut и «Сбере» не ответили на запрос «Ведомостей».
«Кант» занимается профессиональным оборудованием для нескольких видов спорта, включая горные лыжи, сноубординг, бег и проч. Основан в 1989 г. Григорием Ариевичем и Даниилом Виноградовым. В сеть входит около 20 магазинов и сервисных центров. Она также управляет 17 горнолыжными склонами в Москве, горнолыжной школой и рестораном «Шале». Выручка ООО «Кант» в 2021 г. составила 1,63 млрд руб., чистая прибыль – 26,5 млн руб. «Кант» является вторым по обороту магазином спортивных товаров после «Спортмастера» в России, по данным Infoline.