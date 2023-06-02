Продавец спортивной одежды «Кант» выходит в Сибирь

У продавца спортивной одежды «Кант» появятся первые точки в Сибири. Ритейлер намерен открыть крупный магазин в Новосибирске, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Управляющий партнер «Канта» Антон Виноградов это подтвердил. По его словам, компания уже арендовала отдельно стоящий трехэтажный магазин площадью 2 500 кв. м, который станет для нее центральным хабом в Сибири. Точка будет работать на доставку для собственного сайта и маркетплейсов, в то время как раньше в этот регион «Кант» продавал товары только оптом. Открытие запланировано на октябрь.