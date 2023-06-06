«Р-фарм» Алексея Репика подал иск к поставщику медицинских товаров «Юнилек» более чем на 600 млн рублей

«Р-фарм» Алексея Репика подал иск к поставщику медицинских товаров «Юнилек» более чем на 600 млн рублейЕсли суд эти требования удовлетворит, ответчику грозит банкротство
Производитель лекарственных препаратов «Р-фарм», основным владельцем которого является бизнесмен Алексей Репик, подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Юнилек». Как следует из материалов дела, истец требует взыскать с ответчика 609,3 млн руб. Другие детали там пока отсутствуют. Заявление «Р-фарма» уже принято к производству, заседание суда назначено на 18 июля. Представитель «Р-фарма» от комментариев отказался, в «Юнилеке» на запрос «Ведомостей» не ответили.
Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что «Юнилек» в период 2019–2023 гг. заключил 4734 госконтракта общей стоимостью более 6,7 млрд руб. Среди поставляемой им продукции в рамках госзаказа были и препараты, которые производит «Р-фарм». Среди них – антибиотик телаванцин, антипсихотическое лекарство кветиапин, онкопрепарат капецитабин и проч. Почему эти средства не поставлял сам «Р-фарм» напрямую, узнать не удалось.