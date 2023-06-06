«Р-фарм» Алексея Репика подал иск к поставщику медицинских товаров «Юнилек» более чем на 600 млн рублей

Производитель лекарственных препаратов «Р-фарм», основным владельцем которого является бизнесмен Алексей Репик, подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Юнилек». Как следует из материалов дела, истец требует взыскать с ответчика 609,3 млн руб. Другие детали там пока отсутствуют. Заявление «Р-фарма» уже принято к производству, заседание суда назначено на 18 июля. Представитель «Р-фарма» от комментариев отказался, в «Юнилеке» на запрос «Ведомостей» не ответили.