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«Р-фарм» Алексея Репика подал иск к поставщику медицинских товаров «Юнилек» более чем на 600 млн рублей

Если суд эти требования удовлетворит, ответчику грозит банкротство
Анастасия Ковалева
Денис Абрамов / Ведомости

Производитель лекарственных препаратов «Р-фарм», основным владельцем которого является бизнесмен Алексей Репик, подал в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Юнилек». Как следует из материалов дела, истец требует взыскать с ответчика 609,3 млн руб. Другие детали там пока отсутствуют. Заявление «Р-фарма» уже принято к производству, заседание суда назначено на 18 июля. Представитель «Р-фарма» от комментариев отказался, в «Юнилеке» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что «Юнилек» в период 2019–2023 гг. заключил 4734 госконтракта общей стоимостью более 6,7 млрд руб. Среди поставляемой им продукции в рамках госзаказа были и препараты, которые производит «Р-фарм». Среди них – антибиотик телаванцин, антипсихотическое лекарство кветиапин, онкопрепарат капецитабин и проч. Почему эти средства не поставлял сам «Р-фарм» напрямую, узнать не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных