«Ригла» приобрела краснодарскую аптечную сеть «Трик-фарма»

Покупка небольшой краснодарской сети позволит «Ригле» продолжить политику региональной экспансии, но с меньшими рисками, рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Решение «Риглы» укрепить позиции на рынке Краснодара может быть связано с тем, что сейчас это один из самых привлекательных для бизнеса регионов, считает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, в последнее время в России все более активно проявляется внутренняя миграция – люди из Сибири и Урала переезжают в Краснодар, Москву, Санкт-Петербург, пояснил эксперт. Кроме того, данный актив представляет объективную ценность в рамках конкретных локаций, добавил Беспалов. С ним согласился Шуляк, который отметил, что сейчас на рынке не так много аптечных сетей со стабильными финансовыми показателями, которые можно было бы купить. При этом, скорее всего, «Ригла» вряд ли будет менять формат (дискаунтер) своего нового актива, резюмировал эксперт.