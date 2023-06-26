«Ригла» приобрела краснодарскую аптечную сеть «Трик-фарма»Ее продажи в последние три года падали
ООО «Ригла», полностью принадлежащее группе «Протек» Вадима Якунина, приобрело 99,99% долей в ООО «Трик-фарма», которое управляет сетью аптек в Краснодарском крае. Другие 0,010% долей будут напрямую принадлежать «Протеку». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка закрыта 22 июня. Заместитель генерального директора по развитию и инфраструктуре «Риглы» Сергей Ковалев сообщил «Ведомостям», что новые аптеки будут работать в формате «Здравсити аптека», ребрендинг планируется завершить до конца августа. При принятии решения о приобретении сети в Краснодаре в первую очередь учитывались такие факторы, как выгодные локации и высокая средняя выручка на аптеку, пояснил Ковалев.
Сумма сделки не раскрывается. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, покупка «Трик-фармы» могла обойтись «Ригле» более чем в 85 млн руб.
«Трик-фарма» основана в 2010 г. Под этим брендом в Краснодаре работают пять аптек. Выручка ООО «Трик-фарма» последние три года снижалась: в 2020 г. она составила 381,1 млн, в 2021 г. – 270,1 млн, в 2022 г. – 245 млн руб.
Покупка небольшой краснодарской сети позволит «Ригле» продолжить политику региональной экспансии, но с меньшими рисками, рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Решение «Риглы» укрепить позиции на рынке Краснодара может быть связано с тем, что сейчас это один из самых привлекательных для бизнеса регионов, считает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, в последнее время в России все более активно проявляется внутренняя миграция – люди из Сибири и Урала переезжают в Краснодар, Москву, Санкт-Петербург, пояснил эксперт. Кроме того, данный актив представляет объективную ценность в рамках конкретных локаций, добавил Беспалов. С ним согласился Шуляк, который отметил, что сейчас на рынке не так много аптечных сетей со стабильными финансовыми показателями, которые можно было бы купить. При этом, скорее всего, «Ригла» вряд ли будет менять формат (дискаунтер) своего нового актива, резюмировал эксперт.
«Ригла», входящая в группу «Протек» Вадима Якунина, была создана в 2001 г. Она объединяет около 3700 аптек в 58 регионах России. Точки сети работают под брендами «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств). По итогам 2022 г. выручка «Риглы» составила 133,4 млрд руб., с этим показателем она возглавила рейтинг аптечных сетей, составленный аналитической компанией DSM Group.