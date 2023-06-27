Компания сына Абрамовича ищет газ в Саратовской области

В рамках Бортового участка недр есть несколько газовых залежей, которые были открыты еще во времена СССР, и у них есть потенциал расширения ресурсной базы за счет доразведки участка, считает Касаткин. Сейчас добыча газа в пределах Бортового участка идет на Ждановском и Карпенском месторождениях, но их запасы уже выработаны на 70% и 40% соответственно, поэтому через 2-3 года добыча на них станет убыточной, добавляет Касаткин со ссылкой на данные компании. В связи с этим «Диалл альянс» ранее разработала план ввода в эксплуатацию новых месторождений участка, но пока что отстает от него: Павловское месторождение должны были ввести в эксплуатацию в феврале 2022 г., Липовское – в июле 2022 г., Непряхинское – в марте 2023 г. Еще два месторождения – Мокроусовское и Западно-Липовское – планируется ввести в 2028 г. и в 2030 г. соответственно.