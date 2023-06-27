Компания сына Абрамовича ищет газ в Саратовской области

Компания сына Абрамовича ищет газ в Саратовской областиДля сохранения рентабельности проекта разработку месторождения надо форсировать
Компания «Диалл альянс», подконтрольная сыну Романа Абрамовича Аркадию, планирует инвестировать 6,5 млрд руб. в разработку восточной части Бортового лицензионного участка в Саратовской области, чтобы начать эксплуатацию Павловского, Непряхинского и Липовского нефтегазовых месторождений. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба министерства промышленности и энергетики региона.
«Инвестпроект на 6,5 млрд руб. предусматривает бурение новых скважин, строительство 200 км газопровода, объединяющего месторождения с установкой комплексной подготовки газа «Карпенское». Планируется 80-процентный рост газодобычи», – говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующее соглашение между регионом и «Диалл альянсом» было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Там же было заключено соглашение с подконтрольной «Диалл альянс» компанией «Артамира», которая инвестирует 2,5 млрд руб. в разработку месторождений Таволожского участка недр в Саратовской области.
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром ООО «Диалл альянс» является Аркадий Абрамович. Компанией владеет ООО «Сигма энерджи», в которой предприниматель напрямую владеет 0,01% и 99,99% он контролирует через компанию «Сигма кэпитал». Выручка «Диалл Альянс» по РСБУ в 2022 г. составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль – 279,8 млн руб.
Аркадий Абрамович получил контроль над «Диалл альянс» в 2013 г. Тогда компания Zoltav Resourses с Каймановых островов, совладельцем которой был предприниматель, получила контроль над британской Vostok Energy. Последней принадлежали добычные активы в Саратовской области. «Сигма энерджи» стала владельцем «Диалл альянса» в конце марта 2022 г.
«Диалл альянс» принадлежит лицензия на добычу углеводородов на Бортовом участке недр, действующая до конца 2050 г. Бортовой участок расположен вдоль северной границы Прикаспийской нефтегазоносной провинции. Доказанные и вероятные запасы углеводородов составляют 131,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э). «Диалл Альянс» в рамках проекта «Восток» сейчас разрабатывает западную часть Бортового участка, на которой есть установка комплексной подготовки газа.
Рентабельность небольших независимых компаний в целом по нефтегазовой отрасли невысока, отмечает партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. По его словам, лишь отдельные игроки, у которых есть долгосрочное финансовое «плечо», могут рассчитывать на успех. Такое плечо у «Диалл альянс» есть: в 2021 г. компания заключила кредитное соглашение со Сбербанком на сумму до 7,7 млрд руб. до 2031 г. для разработки месторождений Бортового участка, напомнил он.
В рамках Бортового участка недр есть несколько газовых залежей, которые были открыты еще во времена СССР, и у них есть потенциал расширения ресурсной базы за счет доразведки участка, считает Касаткин. Сейчас добыча газа в пределах Бортового участка идет на Ждановском и Карпенском месторождениях, но их запасы уже выработаны на 70% и 40% соответственно, поэтому через 2-3 года добыча на них станет убыточной, добавляет Касаткин со ссылкой на данные компании. В связи с этим «Диалл альянс» ранее разработала план ввода в эксплуатацию новых месторождений участка, но пока что отстает от него: Павловское месторождение должны были ввести в эксплуатацию в феврале 2022 г., Липовское – в июле 2022 г., Непряхинское – в марте 2023 г. Еще два месторождения – Мокроусовское и Западно-Липовское – планируется ввести в 2028 г. и в 2030 г. соответственно.
У независимых добывающих компаний сейчас те же проблемы, что и у крупных нефтяников: логистика, экспорт, цены внутри страны и на внешнем рынке, создание национальных бенчмарков для определения реальной стоимости нефти, сказала «Ведомостям» гендиректор ассоциации малых независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» (входит более 60 компаний) Елена Корзун. Также для независимых компаний, по ее словам, важен вопрос стимулирования разработки мелких и сверхмелких месторождений нефти. В апреле 2023 г. «Ассонефть» обращалась в Минфин с просьбой выделить такие месторождения в отдельную группу налога на дополнительный доход (НДД) либо предоставить им льготы по налогу на добычу полезных ископаемых («Ведомости» писали об этом 25 апреля).