Сеть «Верный» хочет выпускать шоколад под брендом Love is...

Обладателем прав на бренд Love is... является голландская компания Minikim Holland B.V., которой владеют наследники новозеландской художницы Ким Казали (она рисовала комиксы под этим названием с 1960-х гг.). В России жвачка с вкладышами Love is... продается с 1990-х гг. Ее производит турецкий завод Dandy Saki, принадлежащий американской Kraft Foods, которая заключила лицензионное соглашение с Minikim Holland B.V.