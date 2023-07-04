Сеть «Верный» хочет выпускать шоколад под брендом Love is...Но Роспатент может не зарегистрировать товарный знак, так как под этим названием уже выпускается жвачка
Головная структура ритейлера «Верный» – «Союз Святого Иоанна Воина» – в конце июня подала заявку на регистрацию товарного знака Love is... по 30-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – шоколад, по данным Роспатента. Представитель ритейлера отказался от комментариев. Запрос в Роспатент остался без ответа.
Обладателем прав на бренд Love is... является голландская компания Minikim Holland B.V., которой владеют наследники новозеландской художницы Ким Казали (она рисовала комиксы под этим названием с 1960-х гг.). В России жвачка с вкладышами Love is... продается с 1990-х гг. Ее производит турецкий завод Dandy Saki, принадлежащий американской Kraft Foods, которая заключила лицензионное соглашение с Minikim Holland B.V.
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