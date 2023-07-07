Рыбопереработчики предупредили о росте цен на мидии

«Рыбный союз» (объединяет более 30 импортеров и производителей рыбной продукции) предупредил о росте цен на продукцию из мяса мидии из-за увеличения себестоимости производства. Об этом союз сообщил в письме в Минсельхоз от 16 июня. Письмо отправлено в рамках подготовки к заседанию правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, которое назначено на 18 июля. Материалы к комиссии есть в распоряжении «Ведомостей». Глава «Рыбного союза» Александр Панин подтвердил отправление обращения. В Минсельхозе не смогли оперативно предоставить комментарий.