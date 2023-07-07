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Рыбопереработчики предупредили о росте цен на мидии

Они опасаются роста себестоимости сырья из-за падения рубля
Алексей Полухин
Unsplash

«Рыбный союз» (объединяет более 30 импортеров и производителей рыбной продукции) предупредил о росте цен на продукцию из мяса мидии из-за увеличения себестоимости производства. Об этом союз сообщил в письме в Минсельхоз от 16 июня. Письмо отправлено в рамках подготовки к заседанию правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, которое назначено на 18 июля. Материалы к комиссии есть в распоряжении «Ведомостей». Глава «Рыбного союза» Александр Панин подтвердил отправление обращения. В Минсельхозе не смогли оперативно предоставить комментарий. 

В России не производится варено-мороженое мясо мидии, которое используется в пресервах, а выращиваемая продукция реализуется исключительно в сыромороженом виде в раковине, пояснил Панин. Производители пресервов вынуждены импортировать сырье — по оценкам союза, в 2022 году ввезли 9 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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