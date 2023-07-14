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Экспортные цены на стальную квадратную заготовку подошли к трехлетнему минимуму

Российским производителям сейчас выгоднее торговать на домашнем рынке, говорят эксперты
Надежда Синцова Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Цены для экспорта стальной квадратной заготовки в середине июля 2023 г. снизились до минимума с ноября 2020 г. – $460/т на базисе FOB («погрузка на судно») Черное море. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Котировки на полуфабрикат начали снижаться в конце февраля 2023 г., когда они достигали $615/т. Таким образом, падение за последние четыре месяца составило 25%.

По словам двух международных трейдеров, основные российские заводы предлагают квадратную заготовку на рынок по цене $470–475/т FOB, а производители из новых регионов России (ДНР и ЛНР) – по $463–467/т FOB.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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