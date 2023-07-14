Экспортные цены на стальную квадратную заготовку подошли к трехлетнему минимуму

Экспортные цены на стальную квадратную заготовку подошли к трехлетнему минимумуРоссийским производителям сейчас выгоднее торговать на домашнем рынке, говорят эксперты
Цены для экспорта стальной квадратной заготовки в середине июля 2023 г. снизились до минимума с ноября 2020 г. – $460/т на базисе FOB («погрузка на судно») Черное море. Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Котировки на полуфабрикат начали снижаться в конце февраля 2023 г., когда они достигали $615/т. Таким образом, падение за последние четыре месяца составило 25%.
По словам двух международных трейдеров, основные российские заводы предлагают квадратную заготовку на рынок по цене $470–475/т FOB, а производители из новых регионов России (ДНР и ЛНР) – по $463–467/т FOB.
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