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Бизнес

«Фармасинтез» выходит на рынок Эквадора

Компания планирует поставлять туда онкопрепараты
Анастасия Ковалева
Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фармацевтическая компания «Фармасинтез» начинает поставку онкопрепаратов, а также лекарств для терапии сахарного диабета и ВИЧ в Эквадор. Об этом «Ведомостям» рассказал исполнительный директор компании Никита Пуния. По его словам, производитель уже получил на это необходимое разрешение. Другие детали сотрудничества он не уточнил. В минздраве Эквадора на запрос «Ведомостей» не ответили.

С экономической точки зрения Эквадор – привлекательная страна, которая считается заметным поставщиком нефти, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. До недавнего времени российские экспортеры практически не поставляли туда фармпродукцию, эпизодический экспорт был лишь в 2017 г., напоминает он. При этом, по словам эксперта, в регионе представлены достаточно крупные зарубежные компании, в частности из Бразилии, поэтому «Фармасинтезу» придется с ними конкурировать.

В то же время Латинская Америка является торгово-экономическим партнером России по другим направлениям, напоминает Беспалов. Например, из Эквадора к нам поставляют бананы. Поэтому неудивительно, что «Фармасинтез» решил выйти в регион с уже выстроенными логистическими коридорами, пояснил Беспалов. Чтобы быстрее начать работу и минимизировать возможные издержки, фармкомпания, скорее всего, заключила соглашение о поставках с локальным партнером, уточнил Беспалов. Что это за партнер – неизвестно.

ГК «Фармасинтез» была создана в 1997 г. бизнесменом Викрамом Пунией. По собственным подсчетам компании, годовой объем выпускаемой ею продукции составляет более 87 млн упаковок. Производственные мощности «Фармасинтеза» представлены пятью заводами в Уссурийске, Иркутске, Братске, Тюмени и Санкт-Петербурге. В 2022 г. фармпроизводитель зарегистрировал свой онкопрепарат в Доминиканской Республике. В июле 2023 г. «Фармасинтез» также вышел на рынок Сирии, рассказывал «Ведомостям» Никита Пуния.

В 2022 г. консолидированная выручка ГК составила 43 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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