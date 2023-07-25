«Фармасинтез» выходит на рынок Эквадора

С экономической точки зрения Эквадор – привлекательная страна, которая считается заметным поставщиком нефти, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. До недавнего времени российские экспортеры практически не поставляли туда фармпродукцию, эпизодический экспорт был лишь в 2017 г., напоминает он. При этом, по словам эксперта, в регионе представлены достаточно крупные зарубежные компании, в частности из Бразилии, поэтому «Фармасинтезу» придется с ними конкурировать.