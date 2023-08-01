Первый абзац статьи следует читать: «Продимекс» подал иск к Федеральной антимонопольной службе с требованием признать ее решения от 8 ноября 2022 г. незаконными, следует из информации на сайте Арбитражного суда Москвы. Суть претензии компании там не раскрывается. Оспариваемого документа на момент написания статьи в публичном доступе не было. Ранее служба подозревала «Продимекс» в координации деятельности торговых сетей зимой и весной 2022 г. в целях установления розничных цен на сахар белый категории «Экстра» торговой марки Naturiqa, следует из материалов на сайте ФАС.