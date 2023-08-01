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В статье Алексея Полухина «Крупнейший производитель сахара признан виновным в создании ажиотажа» была неверно изложена суть претензий ФАС к компании «Продимекс». Сведения о том, что ФАС признала «Продимекс» виновным в создании ажиотажа на рынке сахара, а действия компании спровоцировали дефицит товара и привели к росту цен, не соответствуют действительности.

Заголовок статьи следует читать: «Крупнейший производитель сахара "Продимекс" подал в суд на ФАС». Подзаголовок статьи следует читать: «Ранее служба заподозрила компанию в нарушении антимонопольного законодательства на одном из сегментов рынка сахара».

Первый абзац статьи следует читать: «Продимекс» подал иск к Федеральной антимонопольной службе с требованием признать ее решения от 8 ноября 2022 г. незаконными, следует из информации на сайте Арбитражного суда Москвы. Суть претензии компании там не раскрывается. Оспариваемого документа на момент написания статьи в публичном доступе не было. Ранее служба подозревала «Продимекс» в координации деятельности торговых сетей зимой и весной 2022 г. в целях установления розничных цен на сахар белый категории «Экстра» торговой марки Naturiqa, следует из материалов на сайте ФАС.

Редакция приносит извинения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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