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Продажи аптечной косметики ставят антирекорды

Такая продукция существенно подорожала, поэтому стала пользоваться меньшим спросом
Анастасия Ковалева
В денежном выражении объем реализации аптечной косметики составил 28,2 млрд руб. / Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи аптечной косметики (рекомендуется для лечения ряда дерматологических заболеваний и продается в основном в аптеках) за первые семь месяцев 2023 г. составили 84,2 млн упаковок, подсчитала аналитическая компания DSM Group. По ее данным, это самый низкий показатель минимум за последние шесть лет. Для сравнения: в январе – июле 2022 г. в аптеках было реализовано 89,4 млн шт. такой продукции, а в позапрошлом году – 98,2 млн шт. Негативную динамику подтверждают и опрошенные «Ведомостями» представители фармрозницы, среди них «Аптека 25» и «Аптека фарма».

Материалы для производства аптечной косметики закупаются преимущественно за границей, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. С прошлого года из-за проблем с логистикой такая продукция начала дорожать, добавляет генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Об этом же говорит и генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, стоимость аптечной косметики с 2022 г. выросла в среднем на 25–30%. Это подтверждается и данными DSM Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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