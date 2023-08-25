Продажи аптечной косметики ставят антирекорды

Продажи аптечной косметики (рекомендуется для лечения ряда дерматологических заболеваний и продается в основном в аптеках) за первые семь месяцев 2023 г. составили 84,2 млн упаковок, подсчитала аналитическая компания DSM Group. По ее данным, это самый низкий показатель минимум за последние шесть лет. Для сравнения: в январе – июле 2022 г. в аптеках было реализовано 89,4 млн шт. такой продукции, а в позапрошлом году – 98,2 млн шт. Негативную динамику подтверждают и опрошенные «Ведомостями» представители фармрозницы, среди них «Аптека 25» и «Аптека фарма».