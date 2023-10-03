85% площадей ушедших H&M и Uniqlo в Москве заняли российские бренды

Более 85% площадей, которые ранее занимали крупные международные ритейлеры, теперь арендуют российские бренды. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. Компания исследовала 22 крупнейших торгово-развлекательных комплекса Москвы. В основном учитывались бывшие помещения шведской H&M и японской Uniqlo – крупнейших зарубежных игроков, покинувших Россию. До февраля 2022 г. эти компании занимали в общей сложности 79 000 кв. м в таких объектах, сказано в отчете NF Group. С ее расчетами в целом согласны и в компании Nikoliers. По словам ее регионального директора департамента аналитики Вероники Лежневой, российские компании взяли в аренду 83% площадей, которые ранее были у H&M и Uniqlo.