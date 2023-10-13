Россия и Азербайджан обсудили расширение нефтепровода

«В повестке переговоров – возможность расширения нефтепровода Тихорецк – Баку для реверсных поставок российской нефти в Азербайджан, а также перспективы выстраивания технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения», – отмечается в сообщении правительства России.