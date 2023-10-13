Россия и Азербайджан обсудили расширение нефтепровода

Россия и Азербайджан обсудили расширение нефтепроводаЭта труба могла бы обеспечить транзит нефти в страны Персидского залива
Вице-премьер России Александр Новак и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках форума «Российская энергетическая неделя» обсудили возможность расширения нефтепровода Тихорецк – Баку. Об этом сообщила 12 октября пресс-служба правительства России.
«В повестке переговоров – возможность расширения нефтепровода Тихорецк – Баку для реверсных поставок российской нефти в Азербайджан, а также перспективы выстраивания технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения», – отмечается в сообщении правительства России.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам