Число активных нефтегазовых скважин в мире упало до минимума с лета 2022 года

Число активных нефтегазовых скважин в мире упало до минимума с лета 2022 годаСокращение инвестиций может привести к снижению добычи
Количество действующих буровых установок для добычи нефти и газа в мире сократилось до минимума с июня 2022 г. и составило в сентябре 2023 г. 1760 шт., следует из отчета Rig Count Overview & Summary Count американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
По данным компании, общее число работающих буровых в сентябре сократилось на 93 единицы, или на 5%, по сравнению с уровнем сентября 2022 г. и на 28 единиц (на 1,5%) к уровню августа 2023 г.
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