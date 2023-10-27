Минфин хочет поднять минимальную розничную цену на крепкий алкоголь на 7,5%Такая мера позволит производителям водки избежать убытков
Минимальную розничную цену (МРЦ) на алкогольную продукцию крепостью выше 28 градусов «целесообразно повысить на 7,5%» с 1 января 2024 г. Об этом говорится в письме замминистра финансов Алексея Сазанова главе Минфина Антону Силуанову. «Ведомости» ознакомились с копией этого документа. В Минфине на запрос не ответили, однако источник, близкий к правительству, подтвердил, что вопрос повышения МРЦ на такие напитки действительно сейчас прорабатывается.
Необходимость введения такой меры Сазанов в своем письме объясняет обновленным прогнозом Минэкономразвития, согласно которому по итогам 2023 г. темпы инфляции составят как раз 7,5%. В этом случае цена будет соответствовать реальной конъюнктуре рынка. По этой причине он просит Силуанова дать согласие на внесение изменений в приказ Минфина России от 7.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».