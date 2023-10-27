Минфин хочет поднять минимальную розничную цену на крепкий алкоголь на 7,5%

Необходимость введения такой меры Сазанов в своем письме объясняет обновленным прогнозом Минэкономразвития, согласно которому по итогам 2023 г. темпы инфляции составят как раз 7,5%. В этом случае цена будет соответствовать реальной конъюнктуре рынка. По этой причине он просит Силуанова дать согласие на внесение изменений в приказ Минфина России от 7.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».