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Минфин хочет поднять минимальную розничную цену на крепкий алкоголь на 7,5%

Такая мера позволит производителям водки избежать убытков
Анастасия Ковалева Дмитрий Гринкевич
Андрей Гордеев / Ведомости

Минимальную розничную цену (МРЦ) на алкогольную продукцию крепостью выше 28 градусов «целесообразно повысить на 7,5%» с 1 января 2024 г. Об этом говорится в письме замминистра финансов Алексея Сазанова главе Минфина Антону Силуанову. «Ведомости» ознакомились с копией этого документа. В Минфине на запрос не ответили, однако источник, близкий к правительству, подтвердил, что вопрос повышения МРЦ на такие напитки действительно сейчас прорабатывается.

Необходимость введения такой меры Сазанов в своем письме объясняет обновленным прогнозом Минэкономразвития, согласно которому по итогам 2023 г. темпы инфляции составят как раз 7,5%. В этом случае цена будет соответствовать реальной конъюнктуре рынка. По этой причине он просит Силуанова дать согласие на внесение изменений в приказ Минфина России от 7.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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