Зачем «Газпром экспорт» добился штрафа в $1,5 млрд для польской Europol Gaz

Зачем «Газпром экспорт» добился штрафа в $1,5 млрд для польской Europol GazЭксперты сомневаются, что удастся взыскать эту сумму в какой-либо юрисдикции
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил польской компании Europol Gaz продолжать процесс против «Газпром экспорта» в Торговой палате Стокгольма (ТПС; стокгольмский арбитраж) и назначил ей санкцию за нарушение запрета в $1,5 млрд. Это следует из сообщения, опубликованного в картотеке суда. Столько же Europol Gaz, владеющая польским участком газопровода «Ямал-Европа» (683 км) и компрессорными станциями, требует с «дочки» «Газпрома».
«В случае неисполнения компанией (Europol Gaz. – "Ведомости") решения присудить в пользу ООО «Газпром экспорт» 285 365 650 долларов США 52 цента и 5 356 830 000 польских злотых в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату уплаты», – говорится в решении суда. Кроме того, с польской компании хотят взыскать и госпошлину в размере 206 000 руб.
Иск «Газпром экспорта» удовлетворен 26 октября, полный текст решения датирован 31 октября. В обосновании решения суда говорится, что, согласно п. 2 ч. 3 с. 248.1, ст, 248.2 АПК РФ, российское юрлицо, в отношении которого иностранное государство, их союз или госучреждение применили меры ограничительного характера, «по спорам со своим участием имеет право на антиисковой запрет в отношении лица, инициировавшего разбирательство в иностранном суде» за пределами России. В решении подчеркивается, что «Газпром экспорт» обосновал в запросе «обстоятельства, подтверждающие исключительную компетенцию арбитражных судов в РФ по рассмотрению спора (пункт 4 части 2 статьи 248.2 АПК РФ)».
Europol Gaz являлась СП «Газпрома» и польской государственной нефтекомпании Orlen, партнеры владели по 48% акций (еще 4% – у польской Gas-Trading S.A.). В ноябре 2022 г. 48% акций «Газпрома» в Europol Gaz попали под принудительное управление в связи с включением компании в польский санкционный список. В качестве ответной меры Россия внесла Europol Gaz в свой санкционный список, запретив платежи в адрес этой компании. В результате «Газпром» 11 мая потерял возможность использовать «Ямал – Европу» для экспорта газа.
Как Польша отнимала у «Газпрома» трубопровод
В 2022 г. МВД Польши ввело санкции в отношении «Газпрома» в части заморозки осуществления прав на акции и выплату дивидендов Europol Gaz. Власти Польши передали долю «Газпрома» в Europol Gaz на баланс самой компании (контролируется польским концерном Orlen). В сентябре 2023 г. МВД Польши ввело санкции уже против самого «Газпром экспорта», заморозив финансовые и экономические ресурсы компании и запретив предоставление ей прямо или косвенно любых ресурсов, что означает невозможность получения каких-либо платежей в её адрес, как и невозможность осуществления ей поставок газа польским получателям.
А 10 октября 2023 г. Orlen сообщала, что приобретет польский участок «Ямал – Европы». По условиям сделки, Europol Gaz выкупит принадлежащие «Газпрому» 48% акций.
При этом Europol Gaz еще в мае 2023 г. подала иск в ТПС по заключённому в 2010 г. соглашению «Газпром экспорта», России, польской госкомпании PGNiG и Europol Gaz. Компания требовала взыскать $285 млн за транспортировку газа через Польшу в 2006-2009 гг. и 5,3 млрд злотых ($1,2 млрд) убытков - так общие требования достигли $1,5 млрд. «Газпром экспорт» заявил об отсутствии компетенции у ТПС рассматривать спор и невозможности обеспечения беспристрастного разбирательства, но стокгольмский арбитраж в сентябре отклонил это ходатайство. В ответ «Газпром экспорт» потребовал у российского суда «запретить инициировать или продолжать» разбирательства в ТПС в отношении лиц, против которых введены санкции – то есть самой российской компании.
В решении от 31 октября говорится, что «перспектив беспристрастного, объективного, всестороннего и справедливого разбирательства, администрируемого Торговой палатой города Стокгольма, в отношении ООО "Газпром экспорт" в настоящее время не имеется» по политическим причинам. Это «свидетельствует о наличии исключительной компетенции» арбитражного суда Петербурга и Ленобласти по рассмотрению спора между «Газпром экспортом» и Europol Gaz, говорится в документе.
Хотя сумма санкции в $1,5 млрд за нарушение запрета продолжать разбирательство беспрецедентна для российских судов, ранее подобные случаи уже имели место на практике, напомнила «Ведомостям» соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова. По ее словам, впервые сумма за неисполнение запрета в 190 000 фунтов стерлингов была установлена судом весной 2022 г. по заявлению АО «Совфрахт» (российская компания-судовладелец) в отношении английской Prosperity Estate Ltd. Другой пример – дело по заявлению АО «Тюменнефтегаз» в отношении First National Petroleum Corporation (подано в 2022 г.), решение принято в марте 2023 г. Там денежная сумма за нарушение запрета составила более $148 млн, говорит Винокурова.
Как и в нынешнем случае с «Газпром экспортом», штраф за нарушение запрета в указанных делах был равен размеру требований, заявленных иностранной компанией в зарубежном арбитраже. «Необходимо отметить, что эта санкция прямо предусмотрена ч. 10 ст. 248.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ и не является чем-то экстраординарным», – подчеркивает юрист.
Арбитраж лишь выносит решение по существу требований – например, о взыскании определенной денежной суммы с ответчика, уточняет Винокурова . Вопрос об обращении взыскания на конкретное имущество относится к компетенции суда государства, на территории которого решение арбитража будет приводиться в исполнение.
При этом, по словам Винокуровой, вопрос о шансах сторон на взыскания за нарушение запрета на продолжение разбирательства или по итогам такого разбирательства зависит от наличия у них имущества в соответствующих юрисдикциях.
С учетом масштаба материнской компании «Газпрома» и его как минимум номинального присутствия в Европе и других зарубежных юрисдикциях, шансы поляков на взыскание кажутся более высокими. «Газпрому же, напротив, может быть крайне сложно привести в исполнение акт российского суда в отсутствие у польской компании имущества в России или дружественных ей юрисдикциях», – подытоживает Винокурова.
По мнению директора Российского совета по международным делам и эксперта в санкционном праве Ивана Тимофеева, «в сухом остатке» ситуация тупиковая и для польского, и для российского истца. По его мнению, ни одна из сторон не уступит своих позиций и вряд ли будет выплачивать какие-либо суммы, пусть и установленные арбитражными судами.
Вопрос представляется скорее политическим, чем правовым, замечает Винокурова. Исходя из текущей политики польских властей, нельзя исключать, что польский суд может решить, что замороженные права «Газпрома» могут стать предметом взыскания по решению арбитража.
«Опыт говорит о том, что компании просто останавливают свою работу в России или в стране, которая ввела санкции. Итогом будет разрыв экономических связей и проектов. Решения арбитражей и судов с обеих сторон вряд ли будут исполняться», – заключает Тимофеев.