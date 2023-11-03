У «Уральских авиалиний» забрали допуски к полетам за рубеж

Отозванные у «Уральских авиалиний» допуски на международные рейсы досталась группе «Аэрофлот», «Азимуту», Red Wings и Azur Air. В частности, «Аэрофлоту» разрешили выполнять 7 рейсов в неделю из Екатеринбурга (Кольцово – базовый аэропорт «Уральских авиалиний») в Дубай, 3 рейса из Владивостока и 2 рейса из Красноярска – в Бангкок, 7 рейсов из Санкт-Петербурга – в Бухару (Узбекистан). Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» на направлении Сочи – Стамбул в дополнение к 14 своим рейсам получила на временной основе 14 допусков, на направлении Иркутск – Пекин – еще 4 рейса в неделю.