У «Уральских авиалиний» забрали допуски к полетам за рубеж

У «Уральских авиалиний» забрали допуски к полетам за рубежИх могут вернуть, если авиакомпания очистит самолеты от двойной регистрации
Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) временно передало допуски авиакомпании «Уральские авиалинии» на ряд международных маршрутов другим российским авиакомпаниям. Об этом сообщается в приказе ведомства, с которым ознакомились «Ведомости».
Из документа следует, что авиакомпании могут вернуть право летать за рубеж по этим направлениям только после того, как «Уральские авиалинии» подпишут трехсторонний договор с «Национальной лизинговой компанией» (НЛК) и нынешним лизингодателем. Вопрос о возврате допусков ФАВТ должна рассмотреть в двухдневный срок после подписания соответствующих документов.
Отозванные у «Уральских авиалиний» допуски на международные рейсы досталась группе «Аэрофлот», «Азимуту», Red Wings и Azur Air. В частности, «Аэрофлоту» разрешили выполнять 7 рейсов в неделю из Екатеринбурга (Кольцово – базовый аэропорт «Уральских авиалиний») в Дубай, 3 рейса из Владивостока и 2 рейса из Красноярска – в Бангкок, 7 рейсов из Санкт-Петербурга – в Бухару (Узбекистан). Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» на направлении Сочи – Стамбул в дополнение к 14 своим рейсам получила на временной основе 14 допусков, на направлении Иркутск – Пекин – еще 4 рейса в неделю.