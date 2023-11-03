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У «Уральских авиалиний» забрали допуски к полетам за рубеж

Их могут вернуть, если авиакомпания очистит самолеты от двойной регистрации
Герман Костринский
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) временно передало допуски авиакомпании «Уральские авиалинии» на ряд международных маршрутов другим российским авиакомпаниям. Об этом сообщается в приказе ведомства, с которым ознакомились «Ведомости».

Из документа следует, что авиакомпании могут вернуть право летать за рубеж по этим направлениям только после того, как «Уральские авиалинии» подпишут трехсторонний договор с «Национальной лизинговой компанией» (НЛК) и нынешним лизингодателем.  Вопрос о возврате допусков ФАВТ должна рассмотреть в двухдневный срок после подписания соответствующих документов.

Отозванные у «Уральских авиалиний» допуски на международные рейсы досталась группе «Аэрофлот», «Азимуту», Red Wings и Azur Air. В частности, «Аэрофлоту» разрешили выполнять 7 рейсов в неделю из Екатеринбурга (Кольцово – базовый аэропорт «Уральских авиалиний») в Дубай, 3 рейса из Владивостока и 2 рейса из Красноярска – в Бангкок, 7 рейсов из Санкт-Петербурга – в Бухару (Узбекистан). Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» на направлении Сочи – Стамбул в дополнение к 14 своим рейсам получила на временной основе 14 допусков, на направлении Иркутск – Пекин – еще 4 рейса в неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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