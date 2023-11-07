«Роснефть» представила проект «Восток ойл» на выставке «Россия»Он становится основным драйвером развития экономики Красноярского края
Нефтяная компания «Роснефть» презентовала свой флагманский проект «Восток ойл» в ходе открытия дней Красноярского края на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Тематические дни будут проходить в открытом 4 ноября павильоне «Роснефти» до 9 ноября. Торжественное мероприятие посетил губернатор региона Михаил Котюков.
Красноярский край является стратегическим регионом присутствия «Роснефти». В крае работает 17 дочерних предприятий, включая такие крупные предприятия, как «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, а также сервисные, сбытовые и логистические предприятия компании. На севере Красноярского края «Роснефть» реализует крупнейший инвестиционный проект в современной мировой нефтегазовой отрасли – «Восток ойл».
Котюков указал, помимо прочего, что на выставке «Россия» присутствуют крупнейшие компании и достижения российской науки. Затем он напомнил об истории развития нефтегазовой отрасли в регионе. Губернатор отметил, что в 2004 г., когда была зарегистрирована компания «Ванкорнефть», в реализацию ее планов «мало кто верил». «Какая-то там нефть, на каком-то там севере Красноярского края. Какие-то сказки!» – с чувством пересказал губернатор речь сомневающихся. Но как показала жизнь, продолжил Котюков, это не сказки и перспективы у проекта «самые что ни на есть сказочные и радужные».
В 2016 г. «Роснефть» продала 49,9% акций АО «Ванкорнефть» нескольким индийским компаниям за 227 млрд руб.
По словам Котюкова, спустя примерно 20 лет Красноярский край стал лидером по многим экономическим показателям. Например, регион находится в пятерке лидеров по привлечению инвестиций и в десятке лидеров по ключевым макроэкономическим показателям, подчеркнул Котюков. Губернатор не оставил без похвалы и партнеров: «Роснефть», по его словам, «задает структуру экономики и формирует образ региона».
Около 15 лет назад, снова напомнил Котюков, президент РФ Владимир Путин дал старт промышленному освоению Ванкорского нефтегазового месторождения. За это время совокупно добыто 259 млн т нефти, 47 млрд куб. м газа передано в единую систему водоснабжения, отметил он.
С учетом планов «Роснефти» регион станет «одним из базовых, опорных центров страны, формирующих долгосрочную макроэкономическую устойчивость и стабильность экономики», выразил уверенность губернатор. В Красноярском крае, кроме прочего, реализуется лесоклиматический проект, необходимый для снижения в будущем углеродного следа флагманского проекта компании «Восток ойл», рассказал он.
Кроме того, кузницей кадров в регионе для этой сферы считается Институт нефти и газа Сибирского федерального университета. В 2023 г. на одно место по специальности «нефтегазовое дело» претендует 45 человек. «Вот насколько Красноярск сегодня молодежный и верит в перспективы развития компании», – подчеркнул губернатор.
Относительно трудоустройства он отметил 100%-ный результат: 500 человек выпускается – 500 человек трудоустраивается, «такое редко увидишь». Кроме того, с 2023 г. в Красноярском крае вернули раннюю профориентацию для школьников, которые с 6-го класса в рамках учебной программы начинают знакомиться с производством.
Вице-президент и главный геолог «Роснефти» Андрей Поляков в ходе презентации отметил, что ресурсная база проекта «Восток ойл» превышает 6,5 млрд т, нефть является премиальной и, что особенно важно, малосернистой. По его словам, рекордно низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, который составляет лишь четверть от среднемировых показателей новых проектов, делают «Восток ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире.
По расчетам отраслевых экспертов, реализация проекта увеличит годовой ВВП на 2%, говорится в информационной справке проекта (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Проект «Восток ойл» действительно становится основным драйвером развития экономики Красноярского края, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. Он поясняет, что, по расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, за счет участия предприятий региона в строительных работах и материально-техническом снабжении на долю Красноярского края может прийтись до 14% от общего объема доходов в рамках инвестиционной стадии проекта.
Только в период до 2024 г. это свыше 250 млрд руб., указывает Андрианов, а на операционной стадии проекта эти показатели могут существенно возрасти и достигнуть 23,5 трлн руб., что примерно в 10 раз превышает годовой ВРП региона.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин добавляет, что в рамках проекта «Восток ойл» планируется сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр, включающую как уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы, так и новые месторождения на севере Красноярского края (Пайяхской группы, Западно-Иркинский участок, Восточно-Таймырской группы).
Под нужды проекта строится порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути, напоминает Гришунин. К 2030 г., после реализации второй и третьей очередей проекта, объем нефтеперевалки увеличится до 100 млн т в год.
Проект стимулирует развитие и смежных отраслей экономики, отмечает Гришунин. Так, для реализации «Восток ойл» планируется построить 50 судов различных классов, в том числе танкеры, газовозы, суда обеспечения. Также подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых установок отечественного производства. «Реализация проекта «Восток ойл» даст импульс для развития машиностроения, металлургии, электроэнергетики, дорожного строительства, судостроения и будет иметь значительный мультипликативный эффект», – отмечает он. Всего заключены контракты на сумму уже более 550 млрд руб., из которых на долю Красноярского края придется до 30%.
Андрианов обращает внимание, что, несмотря на внешние вызовы, реализация проекта продвигается весьма успешно. Например, в первом полугодии 2023 г. в рамках проекта было выполнено более 2200 пог. км сейсморазведочных работ 2Д и 1600 кв. км работ 3Д – завершено бурение двух поисково-разведочных скважин, начато бурение еще трех, а восемь скважин находится на стадии испытаний. В рамках опытно-промышленной разработки Пайяхского кластера пробурено 27 000 м, закончено бурение восьми эксплуатационных скважин. В июле 2023 г. компания приступила к опытно-промышленной разработке еще одного месторождения – Байкаловского. Кроме того, ведется сооружение магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – бухта Север», проложено уже 200 из 770 км магистрали.
В подготовке статьи участвовал Василий Милькин