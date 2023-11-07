«Роснефть» представила проект «Восток ойл» на выставке «Россия»

Котюков указал, помимо прочего, что на выставке «Россия» присутствуют крупнейшие компании и достижения российской науки. Затем он напомнил об истории развития нефтегазовой отрасли в регионе. Губернатор отметил, что в 2004 г., когда была зарегистрирована компания «Ванкорнефть», в реализацию ее планов «мало кто верил». «Какая-то там нефть, на каком-то там севере Красноярского края. Какие-то сказки!» – с чувством пересказал губернатор речь сомневающихся. Но как показала жизнь, продолжил Котюков, это не сказки и перспективы у проекта «самые что ни на есть сказочные и радужные».