Российское подразделение Gucci показало убыток в 1,7 млрд рублей

Российское подразделение Gucci показало убыток в 1,7 млрд рублейЧтобы покрыть часть долгов по аренде, компания продала стоки, говорят эксперты
Чистый убыток российского подразделения люксового бренда Gucci «Гуччи рус» по РСБУ за 2023 г. составил 1,71 млрд руб., а годом ранее – 1,55 млрд руб. (в 2021 г. компания получила прибыль в 327 млн руб.). Выручка в прошлом году составила 1,02 млрд руб., что чуть больше 2022 г. – 955 млн руб., хотя и в 5 раз меньше, чем в 2021 г. (5 млрд руб.). В компании не ответили на запрос.
Входящий во французскую Kering Group люксовый бренд Gucci в 2022 г. приостановил продажи в России, как и другие марки в портфеле группы (Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni). Но компания не стала ликвидировать юридическое лицо «Гуччи рус», сократив штат со 129 человек до 16 в последний год, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
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