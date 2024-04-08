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Российское подразделение Gucci показало убыток в 1,7 млрд рублей

Чтобы покрыть часть долгов по аренде, компания продала стоки, говорят эксперты
Маргарита Соболь
Магазины многих модных брендов из недружественных стран в России закрыты, но расторгать аренду компаниям слишком дорого/ Наташа Шарапова / Ведомости

Чистый убыток российского подразделения люксового бренда Gucci «Гуччи рус» по РСБУ за 2023 г. составил 1,71 млрд руб., а годом ранее – 1,55 млрд руб. (в 2021 г. компания получила прибыль в 327 млн руб.). Выручка в прошлом году составила 1,02 млрд руб., что чуть больше 2022 г. – 955 млн руб., хотя и в 5 раз меньше, чем в 2021 г. (5 млрд руб.). В компании не ответили на запрос.

Входящий во французскую Kering Group люксовый бренд Gucci в 2022 г. приостановил продажи в России, как и другие марки в портфеле группы (Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni). Но компания не стала ликвидировать юридическое лицо «Гуччи рус», сократив штат со 129 человек до 16 в последний год, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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