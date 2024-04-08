Российское подразделение Gucci показало убыток в 1,7 млрд рублей

Чистый убыток российского подразделения люксового бренда Gucci «Гуччи рус» по РСБУ за 2023 г. составил 1,71 млрд руб., а годом ранее – 1,55 млрд руб. (в 2021 г. компания получила прибыль в 327 млн руб.). Выручка в прошлом году составила 1,02 млрд руб., что чуть больше 2022 г. – 955 млн руб., хотя и в 5 раз меньше, чем в 2021 г. (5 млрд руб.). В компании не ответили на запрос.