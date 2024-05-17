Крупнейшие импортеры российского угля резко снизили его закупки

Экспорт в Индию за первые три месяца по сравнению с показателями I квартала 2023 г. упал более чем вдвое до 4,7 млн т, в Турцию – почти вдвое до 4,1 млн т. КНР сократила закупки российского угля на 16% до 12,9 млн т. Существенно снизили импорт топлива из РФ также Южная Корея, Япония и Тайвань. Поставки в эти страны упали в 1,7 раза до 1,4 млн т, в 3,7 раза до 449 000 т и в 11 раз до 95 000 т соответственно, указывают собеседники.