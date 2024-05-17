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Крупнейшие импортеры российского угля резко снизили его закупки

Это происходит из-за дорогой логистики и низких экспортных цен
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Основные покупатели российского угля – Китая, Индия и Турция – резко снизили его импорт в январе – марте 2024 г., сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

Экспорт в Индию за первые три месяца по сравнению с показателями I квартала 2023 г. упал более чем вдвое до 4,7 млн т, в Турцию – почти вдвое до 4,1 млн т. КНР сократила закупки российского угля на 16% до 12,9 млн т. Существенно снизили импорт топлива из РФ также Южная Корея, Япония и Тайвань. Поставки в эти страны упали в 1,7 раза до 1,4 млн т, в 3,7 раза до 449 000 т и в 11 раз до 95 000 т соответственно, указывают собеседники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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