Как и зачем создавали валютные магазины

Как и зачем создавали валютные магазиныВ СССР торгсины и «Березки» вводились при запретах на инвалюту, а после краха Союза доллары принимали даже на рынках
В Москве и Санкт-Петербурге могут возродить магазины валютной беспошлинной торговли для иностранцев, аккредитованных при МИД России. В стране неоднократно открывали, а затем снова закрывали магазины такого формата. Как и почему это происходило – в материале «Ведомостей».
МИД России готовит пакет документов для оформления деятельности магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге, в которых можно будет расплачиваться не только рублями, но и долларами и евро, сообщило 19 мая «РИА Новости». Они откроются для дипломатических работников, сотрудников международных организаций и членов их семей. Попасть в такой магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при МИДе.
Постановление об открытии таких «новых торгсинов» правительство приняло еще в июле 2022 г., сразу после первых волн западных санкций из-за военной операции на Украине. Эти санкции, в частности, затрудняли оборот долларов и евро в России, а также создавали сложности для платежей по банковским картам. Но нормативных документов по этому механизму пока не появилось.
Идея «дьюти-фри по мидовским аккредитациям» – это не первый опыт введения режима розничной торговли за валюту в нашей стране. За последние сто лет для иностранцев и дипкорпуса его вводили несколько раз, а в 1990-х гг. при ослаблении валютного и налогового контроля расплатиться наличными долларами или дойчмарками можно было даже при покупке пива или сигарет на базаре.
Ограничения на оборот иностранной валюты были введены вскоре после Октябрьской революции 1917 г. Декретом Совета народных комиссаров РСФСР (правительство страны) от 18 ноября 1921 г. организациям и частным лицам запрещалось покупать и продавать валюту. За это нарушение грозило лишение свободы на срок до шести месяцев.
Уже через год после утверждения новой экономической политики (НЭП) в стране начались послабления. В частности, была отменена сдача госорганам валютных ценностей, а также власти частично разрешили вывоз и перевод средств за границу и ряд сделок с валютой.
В 1930 г. были открыты так называемые торгсины (от «торговля с иностранцами») – магазины, которые обслуживали иностранцев и где можно было за валюту приобретать товары. Спустя год в них разрешили закупаться и советским гражданам. Правда, торгсины просуществовали недолго и уже в 1936 г. их ликвидировали.
С 1961 г. в стране начала действовать статья 88 Уголовного кодекса РСФСР, которая предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой. За это могло грозить наказание от трех лет и вплоть до смертной казни (некоторых валютных спекулянтов при Хрущеве действительно расстреливали). Статью отменили лишь в 1994 г., уже после распада СССР.
Также в 1961 г. в СССР открыли сеть фирменных розничных магазинов «Березка». В них продавали зарубежным гостям и дипломатам потребительские товары за иностранную валюту или за чеки, привязанные к ней. Ассортимент был как импортный, так и отечественный. Магазины работали в Москве, Ленинграде, Новосибирске, а также в ряде курортных и портовых городов.
Покупать товары в магазинах «Березка» разрешалось и тем советским гражданам, которые работали за границей (дипломатические, военные и технические специалисты), и даже членам их семей. Но де-факто эти ограничения можно было нелегально обойти и обычным гражданам: чеки были неименные и их перепродавали на черном рынке.
После распада СССР валютный контроль был отменен: указ «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» разрешил гражданам открывать валютные счета в банках, а также покупать иностранную валюту. На прилавках в это время также появились зарубежные товары, поэтому нужда в магазинах такого формата отпала. «Березка» была сначала приватизирована, а затем в середине 1990-х ликвидирована из-за своей нерентабельности.
В 1993 г. правительство выпустило постановление «Об усилении валютного и экспортного контроля и о развитии валютного рынка». Документ запрещал торговлю за наличную валюту. После этого торговые сети начали принимать оплату по безналу с помощью валютных кредитных карт, а цены стали указывать в так называемых «условных единицах» (у. е.). Как правило, их стоимость была привязана к курсу доллара США.
В нулевых розничная торговля в России окончательно перешла на российскую валюту: в 2004 г. вступил в силу закон, который установил запрет на осуществление валютных операций между резидентами, а расчеты теперь должны производиться в рублях.
Система беспошлинной торговли сохраняется сейчас в магазинах формата duty-free, которые впервые были открыты еще в СССР в конце 1980-х гг. В них можно купить товары по цене, которая не включает ряд акцизов, пошлины и НДС при условии, что они будут вывезены из страны. В настоящее время такие магазины работают в пунктах пропуска через границу, в частности, аэропортах.