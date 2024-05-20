Как и зачем создавали валютные магазины

Идея «дьюти-фри по мидовским аккредитациям» – это не первый опыт введения режима розничной торговли за валюту в нашей стране. За последние сто лет для иностранцев и дипкорпуса его вводили несколько раз, а в 1990-х гг. при ослаблении валютного и налогового контроля расплатиться наличными долларами или дойчмарками можно было даже при покупке пива или сигарет на базаре.