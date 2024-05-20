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Как и зачем создавали валютные магазины

В СССР торгсины и «Березки» вводились при запретах на инвалюту, а после краха Союза доллары принимали даже на рынках
Артем Косенок
РИА Новости

В Москве и Санкт-Петербурге могут возродить магазины валютной беспошлинной торговли для иностранцев, аккредитованных при МИД России. В стране неоднократно открывали, а затем снова закрывали магазины такого формата. Как и почему это происходило – в материале «Ведомостей».

МИД России готовит пакет документов для оформления деятельности магазинов беспошлинной торговли в Москве и Санкт-Петербурге, в которых можно будет расплачиваться не только рублями, но и долларами и евро, сообщило 19 мая «РИА Новости». Они откроются для дипломатических работников, сотрудников международных организаций и членов их семей. Попасть в такой магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при МИДе.

Постановление об открытии таких «новых торгсинов» правительство приняло еще в июле 2022 г., сразу после первых волн западных санкций из-за военной операции на Украине. Эти санкции, в частности, затрудняли оборот долларов и евро в России, а также создавали сложности для платежей по банковским картам. Но нормативных документов по этому механизму пока не появилось.

Идея «дьюти-фри по мидовским аккредитациям» – это не первый опыт введения режима розничной торговли за валюту в нашей стране. За последние сто лет для иностранцев и дипкорпуса его вводили несколько раз, а в 1990-х гг. при ослаблении валютного и налогового контроля расплатиться наличными долларами или дойчмарками можно было даже при покупке пива или сигарет на базаре. 

/ Кавашкин Борис, Пахомова Людмила / Фотохроника ТАСС

Ограничения на оборот иностранной валюты были введены вскоре после Октябрьской революции 1917 г. Декретом Совета народных комиссаров РСФСР (правительство страны) от 18 ноября 1921 г. организациям и частным лицам запрещалось покупать и продавать валюту. За это нарушение грозило лишение свободы на срок до шести месяцев.

Уже через год после утверждения новой экономической политики (НЭП) в стране начались послабления. В частности, была отменена сдача госорганам валютных ценностей, а также власти частично разрешили вывоз и перевод средств за границу и ряд сделок с валютой.

В 1930 г. были открыты так называемые торгсины (от «торговля с иностранцами») – магазины, которые обслуживали иностранцев и где можно было за валюту приобретать товары. Спустя год в них разрешили закупаться и советским гражданам. Правда, торгсины просуществовали недолго и уже в 1936 г. их ликвидировали.

/ Борис Лосин / РИА Новости

С 1961 г. в стране начала действовать статья 88 Уголовного кодекса РСФСР, которая предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой. За это могло грозить наказание от трех лет и вплоть до смертной казни (некоторых валютных спекулянтов при Хрущеве действительно расстреливали). Статью отменили лишь в 1994 г., уже после распада СССР.

Также в 1961 г. в СССР открыли сеть фирменных розничных магазинов «Березка». В них продавали зарубежным гостям и дипломатам потребительские товары за иностранную валюту или за чеки, привязанные к ней. Ассортимент был как импортный, так и отечественный. Магазины работали в Москве, Ленинграде, Новосибирске, а также в ряде курортных и портовых городов.

Покупать товары в магазинах «Березка» разрешалось и тем советским гражданам, которые работали за границей (дипломатические, военные и технические специалисты), и даже членам их семей. Но де-факто эти ограничения можно было нелегально обойти и обычным гражданам: чеки были неименные и их перепродавали на черном рынке.

/ РИА Новости

 

После распада СССР валютный контроль был отменен: указ «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» разрешил гражданам открывать валютные счета в банках, а также покупать иностранную валюту. На прилавках в это время также появились зарубежные товары, поэтому нужда в магазинах такого формата отпала. «Березка» была сначала приватизирована, а затем в середине 1990-х ликвидирована из-за своей нерентабельности.

В 1993 г. правительство выпустило постановление «Об усилении валютного и экспортного контроля и о развитии валютного рынка». Документ запрещал торговлю за наличную валюту. После этого торговые сети начали принимать оплату по безналу с помощью валютных кредитных карт, а цены стали указывать в так называемых «условных единицах» (у. е.). Как правило, их стоимость была привязана к курсу доллара США.

В нулевых розничная торговля в России окончательно перешла на российскую валюту: в 2004 г. вступил в силу закон, который установил запрет на осуществление валютных операций между резидентами, а расчеты теперь должны производиться в рублях.

/ Яцина Владимир / фотохроника ТАСС

Система беспошлинной торговли сохраняется сейчас в магазинах формата duty-free, которые впервые были открыты еще в СССР в конце 1980-х гг. В них можно купить товары по цене, которая не включает ряд акцизов, пошлины и НДС при условии, что они будут вывезены из страны. В настоящее время такие магазины работают в пунктах пропуска через границу, в частности, аэропортах.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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