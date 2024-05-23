Цены на газ в Европе скоро могут обогнать азиатские

Цены на газ в Европе скоро могут обогнать азиатскиеЭто поддержит спрос в ЕС на более дешевое топливо из России
Спотовые цены на газ в Европе в ближайшие месяцы могут превысить стоимость топлива в Азии. Такой прогноз дают в майском докладе аналитики Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). «Ведомости» ознакомились с документом.
По оценке организации, ценовая премия может переместиться с азиатского рынка на европейский уже в июне. Надбавка в цене на газ в Европе будет сохраняться как минимум в период с июня по ноябрь 2024 г. ФСЭГ прогнозирует, что во II и III кварталах она составит в среднем $0,1 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), что эквивалентно $3,6/1000 куб. м.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам