Ольга Наумова станет исполнительным директором Wildberries

Ольга Наумова станет исполнительным директором WildberriesГенеральным директором маркетплейса останется его владелица Татьяна Бакальчук
Ольга Наумова в июне займет должность одного из исполнительных директоров в составе правления Wildberries, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Наумова займется улучшением операционной эффективности складской и транспортной логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ), улучшением клиентского опыта, уточнил он.
Генеральным директором Wildberries остается Татьяна Бакальчук (владеет компанией. – «Ведомости»), сказал представитель маркетплейса. Общее число исполнительных директоров в составе правления он не сообщил.
«В стратегии Wildberries много планов по развитию как основного бизнеса, так и других направлений», – говорит собеседник. Кросс-индустриальный опыт Наумовой в федеральном и региональном ритейле позволит сделать Wildberries еще более удобной, функциональной площадкой для пользователей и поможет повысить прибыльный рост компании, добавил он.
Выручка Wildberries в 2023 г. увеличилась на 69,8% до 538,73 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании составила 19 млрд руб. против 10 млрд годом ранее.
Опыт Наумовой, о котором говорит представитель Wildberries, включает руководящие посты в целом ряде крупнейших ритейл-сетей России. Хотя в компаниях, специализирующихся на онлайн-торговле, она еще не работала. В мае 2013 г. топ-менеджер возглавила торговую сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group). Тогда при Наумовой основное подразделение группы смогло вернуть себе лидерство по обороту в ритейле, обогнав «Магнит». В июне 2018 г. она стала уже генеральным директором «Магнита», но через год покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития.
В 2022 г. Наумова возглавила Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК) – одного из лидеров отечественной рыболовецкой отрасли. В начале мая 2024 г. стало известно о ее уходе с этой должности «в связи с реализацией поставленных задач и истечением контракта», писал РБК. В то же время она осталась в совете директоров РРПК в качестве независимого директора.
«Топ-менеджеры такого уровня в нашей стране сейчас в дефиците», – отмечает владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. Wildberries сейчас нуждается в таком специалисте, так как в последнее время площадка столкнулась с рядом проблем: это претензии владельцев ПВЗ, потребителей, пожар на складе в Шушарах, напоминает эксперт. Кроме того, 9 апреля ФАС выдала Wildberries предупреждение, выявив в оферте маркетплейса признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора и другие нарушения. 22 мая служба сообщила, что Wildberries направила в ФАС документы об исполнении предупреждения.
По мнению Кауфмана, для решения кризисных ситуаций действующего менеджмента оказалось недостаточно, а опыт Наумовой поможет маркетплейсу справиться с этим.