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Ольга Наумова станет исполнительным директором Wildberries

Генеральным директором маркетплейса останется его владелица Татьяна Бакальчук
Анастасия Ковалева
Ольга Наумова/ Максим Стулов / Ведомости

Ольга Наумова в июне займет должность одного из исполнительных директоров в составе правления Wildberries, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса. Наумова займется улучшением операционной эффективности складской и транспортной логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ), улучшением клиентского опыта, уточнил он.

Генеральным директором Wildberries остается Татьяна Бакальчук (владеет компанией. – «Ведомости»), сказал представитель маркетплейса. Общее число исполнительных директоров в составе правления он не сообщил.

«В стратегии Wildberries много планов по развитию как основного бизнеса, так и других направлений», – говорит собеседник. Кросс-индустриальный опыт Наумовой в федеральном и региональном ритейле позволит сделать Wildberries еще более удобной, функциональной площадкой для пользователей и поможет повысить прибыльный рост компании, добавил он.

Выручка Wildberries в 2023 г. увеличилась на 69,8% до 538,73 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании составила 19 млрд руб. против 10 млрд годом ранее.

Опыт Наумовой, о котором говорит представитель Wildberries, включает руководящие посты в целом ряде крупнейших ритейл-сетей России. Хотя в компаниях, специализирующихся на онлайн-торговле, она еще не работала. В мае 2013 г. топ-менеджер возглавила торговую сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group). Тогда при Наумовой основное подразделение группы смогло вернуть себе лидерство по обороту в ритейле, обогнав «Магнит». В июне 2018 г. она стала уже генеральным директором «Магнита», но через год покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития.

В 2022 г. Наумова возглавила Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК) – одного из лидеров отечественной рыболовецкой отрасли. В начале мая 2024 г. стало известно о ее уходе с этой должности «в связи с реализацией поставленных задач и истечением контракта», писал РБК. В то же время она осталась в совете директоров РРПК в качестве независимого директора.

«Топ-менеджеры такого уровня в нашей стране сейчас в дефиците», – отмечает владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. Wildberries сейчас нуждается в таком специалисте, так как в последнее время площадка столкнулась с рядом проблем: это претензии владельцев ПВЗ, потребителей, пожар на складе в Шушарах, напоминает эксперт. Кроме того, 9 апреля ФАС выдала Wildberries предупреждение, выявив в оферте маркетплейса признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора и другие нарушения. 22 мая служба сообщила, что Wildberries направила в ФАС документы об исполнении предупреждения.

По мнению Кауфмана, для решения кризисных ситуаций действующего менеджмента оказалось недостаточно, а опыт Наумовой поможет маркетплейсу справиться с этим.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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