Ольга Наумова станет исполнительным директором Wildberries

Опыт Наумовой, о котором говорит представитель Wildberries, включает руководящие посты в целом ряде крупнейших ритейл-сетей России. Хотя в компаниях, специализирующихся на онлайн-торговле, она еще не работала. В мае 2013 г. топ-менеджер возглавила торговую сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group). Тогда при Наумовой основное подразделение группы смогло вернуть себе лидерство по обороту в ритейле, обогнав «Магнит». В июне 2018 г. она стала уже генеральным директором «Магнита», но через год покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития.