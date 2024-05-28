Минфин планирует ввести акциз на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства

Какие лекарства делают на основе этилового спирта

По данным RNC Pharma, объем производства препаратов с высоким содержанием этанола (т. е. могут употребляться с целью опьянения) в 2023 г. составил 29,2 млн упаковок (почти 7 млрд руб. в ценах дистрибуторов), годом ранее – 35,8 млн упаковок (7,6 млрд руб.). За I квартал 2024 г. – 8,4 млн упаковок (1,4 млрд руб.), за I квартал 2023 г. – 5,5 млн упаковок (1,8 млрд руб.). Среди таких препаратов – этанол, боярышника плоды, пиона уклоняющегося трава, перца стручкового настойка и т. д.

Вместе с этим в числе препаратов, которые содержат спирт, например, назначаемый при пневмонии бромгексин, успокаивающие ландышево-пустырниковые капли, корвалол, а также этопозид (входит в ЖНВЛП), который применяют при опухоли яичников. Например, на выпуск 1 кг субстанции платифиллина (входит в ЖНВЛП) тратится 10 000 л этанола, на выпуск такого же объема фосфатидилхолина используется от 100 до 180 л медицинского спирта. Согласно оценкам RNC Pharma на 2023 г., фармацевтическая отрасль использует порядка 37 000–39 000 т субстанции этанола в год.