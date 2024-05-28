Минфин планирует ввести акциз на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства

Минфин планирует ввести акциз на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарстваЭто может увеличить стоимость препаратов, используемых для производства нелегального алкоголя
Министерство финансов предлагает сделать подакцизными товарами медицинский спирт (фармацевтическую субстанцию этилового спирта, т. е. этанола), а также спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень правительства. Список будет содержать фармпродукцию, из которой нельзя произвести нелегальный алкоголь. Это следует из законопроекта Минфина, который вносит поправки в главу 22 «Акцизы» Налогового кодекса и пояснительной записки к нему.
Копии документов есть у «Ведомостей». Подлинность подтвердили три источника, знакомых с ходом их обсуждения.
Представитель Минфина, в свою очередь, заявил, что вопрос введения акциза на фармсубстанцию этилового спирта «в настоящее время находится в проработке». Федеральная антимонопольная служба (ФАС), рассмотрев данный законопроект, направила в Минфин свои предложения, «в том числе о проведении дополнительного анализа влияния вносимых изменений на себестоимость лекарственных препаратов», сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ФАС.
Согласно предлагаемым изменениям, под налогообложение попадут как производители фармсубстанции этанола, так и изготовители спиртосодержащих лекарств, которые эту субстанцию покупают, пояснил «Ведомостям» директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Антон Гребенчук. Действующий механизм предполагает нулевую ставку акциза при продаже этанола фармпроизводителям (т. е. фактически акциз не уплачивает ни производитель этанола, ни фармпроизводитель).
За введение акциза на весь этиловый спирт выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 2023 г. она приводила данные 2022 г., согласно которым при нуждах сектора здравоохранения в 1,6 млн дал медицинского спирта было произведено 6,8 млн. Из оставшихся 5,2 млн дал было произведено 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции, заявила она 4 июля 2023 г.
По словам президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игоря Косарева, чаще всего нелегальный алкоголь производят именно из этанола: вещество может продаваться крепостью 90 градусов. По оценкам СПАПа, из медицинского спирта производится около 20% алкогольной продукции в России, а стоит она на 70% дешевле водки, которая облагается акцизом.
Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, в свою очередь, отмечает, что после введения акциза 10 млн потребителей нелегальной водки со своими прежними доходами не пойдут в магазины покупать дорогую легальную водку, а переключатся на альтернативы, которые им предложит серый рынок, но уже не из заводского медицинского спирта, а из спирта кустарного производства. «Этот рынок никуда не денется, а качество и безопасность нелегальной суррогатной продукции может резко сократиться», – заключил Дробиз.
В целом, по словам Гребенчука, порядок обложения акцизом фармсубстанции этанола аналогичен действующему порядку налогообложения этилового спирта. Ставка акциза, согласно Налоговому кодексу, с 1 января по 31 декабря 2025 г. составит 669 руб. за литр безводного этилового спирта, с 1 января по 31 декабря 2026 г. – 696 руб. за литр. Льготный порядок обложения акцизом будет применяться только в том случае, если медспирт (как фармсубстанция) используется для производства препаратов, включенных в специальный перечень, который утвердит правительство, и при выполнении ряда других условий, пояснил Гребенчук.
Сколько этанола производится в РФ
В 2023 г. в России было произведено 6,1 млн дал фармсубстанции этанола, отгружено 5,3 млн дал, следует из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС, данные от Росалкогольтабакконтроля, за 2022 г. и ранее не представлены). С января по апрель 2024 г. выпущено 1,9 млн дал медспирта (в 2023 г. – 2,1 млн дал), отгружено за этот же период 1,8 млн дал (годом ранее – 1,6 млн дал), следует из ЕМИСС.
Авторы законопроекта при этом исключают рост налоговой нагрузки на производителей фармпродукции, включенной в новый правительственный перечень, следует из пояснительной записки. Они объясняют это тем, что акциз на приобретенную фармсубстанцию этанола будет приниматься к вычету. А произведенные и проданные лекарства будут освобождаться от налогообложения, если акциз начислен при покупке фармсубстанции этанола, использованной для их выпуска, также говорится в ней.
В пояснительной записке сказано, что поправки разработаны для создания единых правил взимания акциза в отношении этилового спирта, в том числе фармсубстанции этанола. Законопроект направлен на сокращение источников для производства нелегальной алкогольной продукции, говорится в ней. При этом какие-либо оценки объема выпуска такой продукции из медспирта в ней не приводятся. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 г., но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.
Принятие законопроекта, как следует из пояснительной записки к нему, может увеличить стоимость лекарств, используемых для производства нелегального алкоголя, например средств с международным непатентованным наименованием (мнн) этанол. По данным аналитической компании RNC Pharma, продажи мнн этанол в 2023 г. составили 12,5 млн упаковок (+35% за год) и 6,6 млрд руб. (-5%). При введении нового порядка обложения акцизами, по мнению Гребенчука, риски удорожания ряда лекарств, не используемых в выпуске нелегальной алкогольной продукции, могут возникнуть, если перечень будет неполным или будет несвоевременно обновляться.
Какие лекарства делают на основе этилового спирта
По данным RNC Pharma, объем производства препаратов с высоким содержанием этанола (т. е. могут употребляться с целью опьянения) в 2023 г. составил 29,2 млн упаковок (почти 7 млрд руб. в ценах дистрибуторов), годом ранее – 35,8 млн упаковок (7,6 млрд руб.). За I квартал 2024 г. – 8,4 млн упаковок (1,4 млрд руб.), за I квартал 2023 г. – 5,5 млн упаковок (1,8 млрд руб.). Среди таких препаратов – этанол, боярышника плоды, пиона уклоняющегося трава, перца стручкового настойка и т. д.
Вместе с этим в числе препаратов, которые содержат спирт, например, назначаемый при пневмонии бромгексин, успокаивающие ландышево-пустырниковые капли, корвалол, а также этопозид (входит в ЖНВЛП), который применяют при опухоли яичников. Например, на выпуск 1 кг субстанции платифиллина (входит в ЖНВЛП) тратится 10 000 л этанола, на выпуск такого же объема фосфатидилхолина используется от 100 до 180 л медицинского спирта. Согласно оценкам RNC Pharma на 2023 г., фармацевтическая отрасль использует порядка 37 000–39 000 т субстанции этанола в год.
Включение лекарств в перечень правительства для получения налогового вычета по акцизам может занять, по предварительным прогнозам, от 1,5 до 3 лет, т. е. все это время применение вычета будет невозможным, говорит председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин (АФПЕАЭС, ее членами являются «Фармстандарт», Biocad, «Герофарм», «Нанолек», «НИИ ХимРар» и др.). Акциз в полном объеме также должны будут уплачивать фармпроизводители, которые вывели на рынок новые препараты, до момента включения их в правительственный перечень, добавил он. Это, по мнению Кедрина, приведет к росту цен на лекарства (не включенные в перечень) пропорционально размеру введенных акцизов.
По словам президента компании «Активный компонент» Александра Семенова, медицинский спирт используется в 60% всех схем синтеза фармсубстанций, предназначенных для производства лекарственных препаратов. Кроме того, фармсубстанция этилового спирта обширно используется и для технических целей, в том числе для промывки оборудования и т. п. Таким образом, объемы его применения в производстве и составляющая в себестоимости ряда субстанций весьма ощутимы. При этом весь путь прохождения субстанции этилового спирта строго контролируется, включая обязательное применение спиртохранилищ, подключенных к ЕГАИС.
Главной целью законопроекта должно быть не введение акциза, а нормативное закрепление мер, которые будут усиливать контроль за оборотом фармсубстанций этилового спирта, особенно на этапе «производитель медицинского спирта – дистрибутор», где и происходит «утечка», считает Кедрин. К фармпродукции, которая гипотетически может выступать алкогольным суррогатом или стать сырьем для выпуска нелегального алкоголя, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, помимо чистого спирта, отнес антисептические жидкости и различные настойки. По его словам, этанол также есть в спреях для облегчения боли в горле или в сиропах от кашля, но его содержание в них «мизерное». «Сейчас есть правовая лазейка, если ее закрыть, людям будет проще купить самый дешевый алкоголь в обычном магазине, а не в аптеке», – заключил он.
В Минпромторг и правительство документ пока не поступал, сообщили представители пресс-служб ведомства и Белого дома. При этом представитель Минпромторга отметил, что «инициатива по признанию фармсубстанции спирта этилового (этанола) подакцизным товаром требует детальной проработки рисков ее влияния на промышленность». Представитель пресс-службы Росалкогольтабакконтроля сообщил, что документ в службу не поступал, но она концептуально поддерживает эту инициативу.
В подготовке материала участвовала Анастасия Бойко