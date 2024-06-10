«Л’Этуаль» вышла на рынок Ближнего Востока

Российский парфюмерно-косметический ритейлер «Л’Этуаль» вложил 5,5 млн дирхамов (около $1,5 млн, или 133 млн руб.) в запуск первого магазина в Катаре. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. По его словам, точка начала работу в начале июня. Всего в ассортимент магазина «Л’Этуаль» в Катаре вошло более 550 брендов.