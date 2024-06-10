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«Л’Этуаль» вышла на рынок Ближнего Востока

Парфюмерная сеть открыла первый магазин в Катаре за $1,5 млн
Анастасия Ковалева
В «Л’Этуали» считают, что в Катаре важно предлагать покупателю нишевую продукцию, в том числе солнцезащитную/ Максим Стулов / Ведомости

Российский парфюмерно-косметический ритейлер «Л’Этуаль» вложил 5,5 млн дирхамов (около $1,5 млн, или 133 млн руб.) в запуск первого магазина в Катаре. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. По его словам, точка начала работу в начале июня. Всего в ассортимент магазина «Л’Этуаль» в Катаре вошло более 550 брендов.

«Л’Этуаль» могла оказаться первой российской парфюмерной сетью, вышедшей на рынок Катара. «Коммерсантъ» сообщал летом 2023 г. о планах сети «Золотое яблоко» также арендовать в стране торговые площади, но были ли эти планы реализованы, не известно. В компании на запрос «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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