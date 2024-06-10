«Л’Этуаль» вышла на рынок Ближнего Востока

«Л’Этуаль» вышла на рынок Ближнего ВостокаПарфюмерная сеть открыла первый магазин в Катаре за $1,5 млн
Российский парфюмерно-косметический ритейлер «Л’Этуаль» вложил 5,5 млн дирхамов (около $1,5 млн, или 133 млн руб.) в запуск первого магазина в Катаре. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. По его словам, точка начала работу в начале июня. Всего в ассортимент магазина «Л’Этуаль» в Катаре вошло более 550 брендов.
«Л’Этуаль» могла оказаться первой российской парфюмерной сетью, вышедшей на рынок Катара. «Коммерсантъ» сообщал летом 2023 г. о планах сети «Золотое яблоко» также арендовать в стране торговые площади, но были ли эти планы реализованы, не известно. В компании на запрос «Ведомостей» не ответили.
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