Прибалтика окончательно отключится от российской энергосистемы 9 февраля

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, Прибалтика давно не потребляет российское электричество, то есть не покупает его формально. На данный момент БРЭЛЛ – энергокольцо Беларусь-Прибалтика-Калининград – функционирует с целью повышения надежности и синхронизации режимов и играет больше технологическую, нежели экономическую роль. К этой цели Прибалтика шла уже давно, и после отказа от поставок российской электроэнергии переход на континентальную европейскую электросеть уже не имеет под собой коммерческую составляющую.