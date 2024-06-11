Прибалтика окончательно отключится от российской энергосистемы 9 февраля

Прибалтика окончательно отключится от российской энергосистемы 9 февраляПроцесс десинхронизации длился около 20 лет
Эстония, Латвия и Литва отключат свою электроэнергетическую систему от общей системы с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ) 8 февраля, а с 9 февраля возобновят работу в континентальной европейской электросети, сообщает ERR.
Процесс десинхронизации, который длится уже почти 20 лет, завершится в начале августа, когда операторы энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы сообщат России и Белоруссии, что больше не желают оставаться в общей синхронной зоне на новый годовой период, начинающийся 8 февраля, пояснил заместитель госсекретаря по энергетике и минеральным ресурсам министерства климата Эстонии Яанус Уйга.
Руководитель сектора энергетических рынков в министерстве климата Эстонии Карин Мария Лехтметс добавила, что подключение к континентальной европейской электросети будет осуществляться через литовско-польское соединение.
Председатель правления эстонского оператора электросетей Elering Калле Килк заявил, что к этому времени три прибалтийские страны завершат подготовку к отключению от российской электросети – строительство дополнительных соединений и синхронных компенсаторов, необходимых для поддержания стабильной частоты в сети, чтобы они могли работать автономно.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок российских энергоносителей в Европу страны ЕС столкнулись с энергетическим кризисом – резким ростом стоимости энергоресурсов.
По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, Прибалтика давно не потребляет российское электричество, то есть не покупает его формально. На данный момент БРЭЛЛ – энергокольцо Беларусь-Прибалтика-Калининград – функционирует с целью повышения надежности и синхронизации режимов и играет больше технологическую, нежели экономическую роль. К этой цели Прибалтика шла уже давно, и после отказа от поставок российской электроэнергии переход на континентальную европейскую электросеть уже не имеет под собой коммерческую составляющую.
«Сейчас уже политическая ситуация такая, что уже пора действовать. Последний элемент надежности уйдет, но в наше время это очень мало кого волнует. Это уже даже не экономика, политики не понимают, что такое вся эта надежность», – добавил эксперт.
Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев согласен, что переход готовился более 10 лет. Более значимым эксперт считает разрыв Прибалтики с Белоруссией и белорусской атомной энергией: Белорусская АЭС строилась во многом с экспортной ориентацией на Балтику и Польшу. Десинхронизация с Россией же была скорее вопросом технического поддержания сетей.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что страны Прибалтики, несмотря на прекращение импорта российской электроэнергии, продолжают пользоваться услугами балансировки энергосистем, то есть имеют возможность использовать электроэнергию из единой энергосистемы в случае пикового потребления, позднее возвращая ее в систему, и не платят за это. России и Белоруссии следовало самим отключить страны Прибалтики от единой энергосистемы, считает эксперт.
Негативного эффекта для России и Белоруссии из-за отключения энергосистем стран Прибалтики от БРЭЛЛ Юшков не ожидает. Он поясняет, что снижения надежности энергосистемы не произойдет, так как обе страны являются энергопрофицитными и могут балансировать энергосистемы друг друга, также не будет и экономических потерь.
В то же время для Литвы и других стран Прибалтики это решение экономически невыгодно, так как теперь им придется платить за услуги по балансировке Польше и другим странам Евросоюза, добавляет аналитик.