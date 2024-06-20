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ОТЭКО договорилась с угольщиками об объемах перевалки в Тамани

Но реализовать эти планы сложно из-за ограничений со стороны железнодорожников
Василий Милькин
Дарья Савенкова
Виталий Тимкив / РИА Новости

Договоренности ОТЭКО Мишеля Литвака с угольными компаниями, которых ранее не устраивала цена перевалки в Тамани, предусматривают отгрузку в порту около 3 млн т ежемесячно до конца 2024 г. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом переговоров.

В апреле ОТЭКО снизила ставку на перевалку угля до $18/т после жалоб угольщиков на высокую стоимость логистики. Источники «Ведомостей» в угольных компаниях указывали тогда на убыточность экспорта угля через Тамань на фоне снижения экспортных цен. Угольщики в начале 2024 г. фактически объявили бойкот порту из-за высоких тарифов на перевалку, достигающих $42/т. Объем перевалки угля на терминале ОТЭКО в январе – феврале, по данным Kpler, упал в 2,6 раза в годовом выражении до 1,6 млн т, а в марте и апреле перевалка прекратилась совсем, хотя ОТЭКО официально опровергала остановку поставок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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