ОТЭКО договорилась с угольщиками об объемах перевалки в Тамани

В апреле ОТЭКО снизила ставку на перевалку угля до $18/т после жалоб угольщиков на высокую стоимость логистики. Источники «Ведомостей» в угольных компаниях указывали тогда на убыточность экспорта угля через Тамань на фоне снижения экспортных цен. Угольщики в начале 2024 г. фактически объявили бойкот порту из-за высоких тарифов на перевалку, достигающих $42/т. Объем перевалки угля на терминале ОТЭКО в январе – феврале, по данным Kpler, упал в 2,6 раза в годовом выражении до 1,6 млн т, а в марте и апреле перевалка прекратилась совсем, хотя ОТЭКО официально опровергала остановку поставок.