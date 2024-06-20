ОТЭКО договорилась с угольщиками об объемах перевалки в Тамани

ОТЭКО договорилась с угольщиками об объемах перевалки в ТаманиНо реализовать эти планы сложно из-за ограничений со стороны железнодорожников
Договоренности ОТЭКО Мишеля Литвака с угольными компаниями, которых ранее не устраивала цена перевалки в Тамани, предусматривают отгрузку в порту около 3 млн т ежемесячно до конца 2024 г. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом переговоров.
В апреле ОТЭКО снизила ставку на перевалку угля до $18/т после жалоб угольщиков на высокую стоимость логистики. Источники «Ведомостей» в угольных компаниях указывали тогда на убыточность экспорта угля через Тамань на фоне снижения экспортных цен. Угольщики в начале 2024 г. фактически объявили бойкот порту из-за высоких тарифов на перевалку, достигающих $42/т. Объем перевалки угля на терминале ОТЭКО в январе – феврале, по данным Kpler, упал в 2,6 раза в годовом выражении до 1,6 млн т, а в марте и апреле перевалка прекратилась совсем, хотя ОТЭКО официально опровергала остановку поставок.