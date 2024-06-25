В России создают систему предотвращения столкновений БПЛА и самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) закажет научно-исследовательскую работу по формированию требований к системам предупреждения столкновений (СПС) в воздухе беспилотных воздушных судов (БВС) между собой и с пилотируемыми воздушными судами (ПВС). Такой инструмент призван обеспечить безопасные полеты беспилотников и самолетов. На работы Росавиация выделила 225 млн руб., следует из данных открытого конкурса, объявленного на портале госзакупок 29 мая.