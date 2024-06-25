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В России создают систему предотвращения столкновений БПЛА и самолетов

Пока ни у нас, ни за рубежом такие разработки не дошли до стадии коммерческого продукта
Кристина Холупова
Сейчас, чтобы избежать столкновений, дроны просто не пускают туда, где могут оказаться пилотируемые воздушные суда/ Алексей Орлов / Ведомости

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) закажет научно-исследовательскую работу по формированию требований к системам предупреждения столкновений (СПС) в воздухе беспилотных воздушных судов (БВС) между собой и с пилотируемыми воздушными судами (ПВС). Такой инструмент призван обеспечить безопасные полеты беспилотников и самолетов. На работы Росавиация выделила 225 млн руб., следует из данных открытого конкурса, объявленного на портале госзакупок 29 мая.

Согласно документации закупки, работа выполняется в рамках концепции интеграции БВС в единое воздушное пространство России. Она должна быть завершена не позднее 30 ноября 2025 г. Система может быть внедрена Росавиацией, Минпромторгом и предприятиями авиапрома, отмечается в техзадании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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