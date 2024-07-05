«Роснефть» запустила собственную облачную платформу

«Роснефть» запустила собственную облачную платформуЭто нужно компании для упрощения и унификации разработки программных продуктов
«Роснефть» запустила в опытно-промышленную эксплуатацию Единую цифровую платформу компании (ЕЦПК). Она представляет из себя технологическую платформу с интегрированными сервисами на базе российского, в том числе собственного программного обеспечения.
Об этом рассказал на презентации проекта в рамках выставки «Россия» директор IT-департамента «Роснефти» Дмитрий Ломилин. Проект реализует «Сибинтек» – системный IT-интегратор «Роснефти».
«Внедрение собственной цифровой платформы является важным шагом для снижения зависимости от иностранных технологий и обеспечения бесперебойной работы ИТ-систем», – сообщил Ломилин.
Платформа фактически является фундаментом, на котором будут развиваться IT-решения компании. ЕЦПК состоит из баз данных, брокеров сообщений (сервисов, которые помогают элементам системы взаимодействовать между собой), конвейера разработки, а также таких прикладных приложений, как сервисы самообслуживания в части бизнес-аналитики или сервисы для самостоятельной работы с данными, перечислил Ломилин. Целью создания ЕЦПК является рост скорости разработки и ее унификация, т.е. использование существующих решений там, где это возможно. Работа платформы позволит в перспективе снизить затраты на разработку отдельных решений.
ЕЦПК будет работать по модели PaaS (платформа как услуга – это среда, которая предоставляет пользователям готовую облачную платформу для разработки, тестирования и развертывания приложений, от простых облачных программ до промышленных систем). В основе проекта лежит Kubernetes – открытое программное обеспечение для автоматического развертывания, масштабирования и управления контейнерными приложениями, следует из презентации представителя «Роснефти».
Пользоваться платформой смогут как IT-специалисты «Роснефти», так и обычные пользователи, например, те, которые собираются самостоятельно загружать данные в базу и делиться ими с коллегами, пояснил Ломилин. Информационная безопасность данных присутствует на всех этапах жизненного цикла публикуемых на платформе продуктов: от анализа исходного кода – до контроля в процессе эксплуатации, подчеркнул он.
ЕЦПК фокусируется на работе с данными, продолжил глава департамента «Роснефти». Над хранилищами информации есть дашборды – интерактивные аналитические панели, которые могут также включать результаты использования моделей искусственного интеллекта (ИИ). Кроме этого, благодаря отдельным витринам с журналами событий можно выполнять задачи процессного анализа. Еще один сценарий работы с данными – это настройка ботов, которые могут реагировать на ситуации в витринах данных и отправлять в мессенджер сотрудникам уведомления.
Также «Роснефть» разрабатывает цифрового помощника «Чат-ЛНД», который необходим для поиска по нормативным документам. «В будущем планируется дополнить прототип функционалом поиска по проектной документации, контрактам, счетам-фактурам, отчетам, электронным письмам и др., включая базы данных различных информационных систем», – поделился планами Ломилин. Еще одним направлением работы с данными является интеграция технологии компьютерного зрения в промышленную безопасность и охрану труда. И, наконец, еще один интеллектуальный сценарий по работе с данными нужен в решении оптимизационных задач в логистике, производстве и финансах, указал он.
ЕЦПК в перспективе будет масштабироваться в том числе на региональные центры обработки данных, поскольку объем оцифрованной информации будет увеличиваться, а алгоритмы ИИ обучаться. «Роснефть» смотрит в сторону умных помощников. «Мы собираемся построить целый набор умных помощников, завязанных на GPT-like модели – мы их назвали РН-GPT», – сказал Ломилин. Они будут подсказывать сотрудникам, как правильно выполнять те или иные задачи.
Сейчас на рынке виден тренд, который можно коротко обозначить как «стройте свое», рассуждает основатель и генеральный директор инженерной компании и IT-интегратора «Уралэнерготел» Алексей Бельский. «Роснефть» строит свое – свой ЦОД (центр обработки данных), свое управление софтом и свой внутренний облачный оператор с Kubernetes, что позволяет экономить на аренде внешних ресурсов», – комментирует эксперт.
«Запуск собственной платформы выглядит логичным шагом развития для компании, принявшей решение идти по пути достижения цифрового суверенитета. ЕЦПК является основой ИТ-ландшафта корпорации, поэтому понятно ее стремление консолидировать разработку внутри компании», – считает директор по стратегическому развитию системного интегратора и разработчика Navicon Мария Аверина.
Абсолютно логично желание «Роснефти» сохранять данные у себя и не передавать их владельцу стороннего решения, который может иметь отношение к недружественным государствам, согласен управляющий партнер системного интегратора для промышленности «Райтек ДТГ» Евгений Вергазов. Тренд на создание собственных платформ сейчас характерен для любого государства и крупного бизнеса, отметил он. Накопление данных в современной реальности является ключом к оптимизации процессов, прогнозированию будущего, поиску оптимальных решений, перечислил эксперт.
Корпоративному центру экономически более эффективно не клонировать сервисы, т.е. не множить их в различных редакциях, не раскидывать по разным серверам, а значит не повышать стоимость и сложность всех процессов развития и сопровождения, рассуждает генеральный директор Naumen Игорь Кириченко. Бизнес-дивизионы с переходом на единую облачную платформу избавляются от хлопот с собственным инфраструктурой и программным обеспечением, процессами и персоналом для поддержки процессов, говорит он.
По оценкам Вергазова, объем затрат на разработку решения, подобного ЕЦПК оценивается как минимум в сотни миллионов рублей. Однако облака обладают рядом преимуществ над классической моделью построения IT-инфраструктуры, что подтверждается множеством исследований – так, например, аналитики iKS-Consulting прогнозируют, что до 2027 г. российский рынок облачных сервисов будет расти в среднем на 31,2% в год и достигнет 360,2 млрд руб., что втрое больше объема рынка в 2023 г., обращает внимание директор по продуктам Selectel Константин Ансимов. В связи с тем, что многие enterprise-предприятия из-за требований законодательства или внутренних регламентов не могут перенести свои информационные системы на сторону провайдера им приходится строить облако в рамках собственного контура, как и в случае с «Роснефтью», заключил он.