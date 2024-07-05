«Роснефть» запустила собственную облачную платформу

По оценкам Вергазова, объем затрат на разработку решения, подобного ЕЦПК оценивается как минимум в сотни миллионов рублей. Однако облака обладают рядом преимуществ над классической моделью построения IT-инфраструктуры, что подтверждается множеством исследований – так, например, аналитики iKS-Consulting прогнозируют, что до 2027 г. российский рынок облачных сервисов будет расти в среднем на 31,2% в год и достигнет 360,2 млрд руб., что втрое больше объема рынка в 2023 г., обращает внимание директор по продуктам Selectel Константин Ансимов. В связи с тем, что многие enterprise-предприятия из-за требований законодательства или внутренних регламентов не могут перенести свои информационные системы на сторону провайдера им приходится строить облако в рамках собственного контура, как и в случае с «Роснефтью», заключил он.