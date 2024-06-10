Игорь Сечин призвал пересмотреть стратегию энергоперехода

Глава «Роснефти» напомнил, что еще в 1976 г. будущий лауреат Нобелевской премии по физике академик Петр Капица на основании базовых физических принципов (закона сохранения энергии) предсказал возможность глобального энергетического кризиса в получении энергии из-за недостаточной эффективности всех видов альтернативной энергетики. Согласно Капице, ключевая характеристика энергии – плотность энергетического потока. По этому показателю нефть (195 Вт/кв. м) и газ (482 Вт/кв. м) в десятки раз опережают солнечную (6,6 Вт/кв. м) и ветровую (1,8 Вт/кв. м) энергию. Кроме того, солнечная и ветровая энергия имеет стохастический (неравномерный) характер генерации, сказал Сечин.