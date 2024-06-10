Игорь Сечин призвал пересмотреть стратегию энергоперехода

Игорь Сечин призвал пересмотреть стратегию энергопереходаАльтернативные источники энергии не способны обеспечить энергобезопасность человечества, считает он
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 8 июня выступил на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). В этом году в своем ежегодном докладе глава «Роснефти» особое внимание уделил вопросу энергетического перехода, его влиянию на мировую энергетику и перспективам реализации зеленой повестки. Сечин также поделился видением ситуации на мировом нефтяном рынке и назвал ключевые факторы развития нефтяной отрасли России.
Зеленые мечты
Стратегия зеленого перехода не способна обеспечить надежность поставок энергии и их оптимальные технико-экономические характеристики, поэтому должна быть пересмотрена в соответствии с потребностями человечества, заявил Сечин.
Он отметил, что сторонники теории антропогенного фактора изменения климата преподносят энергопереход как иллюзию спасения мира. Но стратегия энергоперехода не проработана с точки зрения инфраструктуры, финансирования и обеспечения сырьевой базой.
Глава «Роснефти» напомнил, что еще в 1976 г. будущий лауреат Нобелевской премии по физике академик Петр Капица на основании базовых физических принципов (закона сохранения энергии) предсказал возможность глобального энергетического кризиса в получении энергии из-за недостаточной эффективности всех видов альтернативной энергетики. Согласно Капице, ключевая характеристика энергии – плотность энергетического потока. По этому показателю нефть (195 Вт/кв. м) и газ (482 Вт/кв. м) в десятки раз опережают солнечную (6,6 Вт/кв. м) и ветровую (1,8 Вт/кв. м) энергию. Кроме того, солнечная и ветровая энергия имеет стохастический (неравномерный) характер генерации, сказал Сечин.
Он отметил, что наиболее перспективным видом «чистого» топлива является водород, но расход энергии для его производства (для выполнения электролиза) больше, чем объем энергии, полученной на выходе. При этом для водорода пока не существует ни коммерчески реализуемой технологии производства, ни логистики, ни рынков сбыта.
Сечин обратил внимание, что связь антропогенных выбросов парниковых газов с изменением климата требует обоснования. При этом потребители энергии, по его словам, озабочены не только выбросами, но и бесперебойностью поставок энергии из новых источников, надежностью и удобством использования новых технологий. Стратегия зеленого перехода в ее сегодняшнем виде не учитывает эти потребности, констатировал глава «Роснефти».
По его словам, цели энергоперехода в текущем виде имеют идеологическую окраску и нереалистичны. Несмотря на инвестиции в энергопереход за последние 20 лет в объеме около $10 трлн, альтернативные источники энергии так и не смогли обеспечить замещение традиционного топлива: солнечная и ветровая энергетика обеспечивает менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%.
За тот же период времени объемы потребления нефти, газа и угля суммарно выросли на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась, сообщил Сечин.
Для достижения целей Парижского соглашения к 2050 г. необходимо более $270 трлн, добавил он.
«Таким образом, альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить ни надежность поставок, ни их оптимальные технико-экономические характеристики», – заключил Сечин.
По словам главы «Роснефти», существующая программа энергоперехода является «залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли». По сути, это необъявленные санкции, подчеркнул он.
Сечин отметил, что на развитые страны приходится 65% совокупных выбросов за последние 20 лет, а 10% самого богатого населения мира ответственно за половину всех выбросов СО. При этом вся Африка производит менее 4% выбросов в мире.
Агрессивное продвижение зеленой повестки фактически означает объявление «энергетической войны» большинству населения Земли, заключил он.
Сечин обратил внимание, что энергопереход должен быть сбалансирован и направлен на удовлетворение интересов большинства, которое обеспечит рост энергопотребления в ближайшие годы, т. е. развивающихся стран. Для достижения энергобезопасности необходимо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии, отметил он.
Так как несостоятельность концепции зеленого перехода очевидна, предстоит выработать новую стратегию надежного и безопасного энергоснабжения с учетом потребностей развивающихся стран, констатировал Сечин.
Настоящее и будущее нефти
Спрос на нефть в мире продолжает расти и до его пика еще далеко, подчеркнул Сечин в ходе выступления. По его словам, к 2045 г. спрос на нефть вырастет почти на 20% до 116 млн барр./сутки. Нефть продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе, отметил глава «Роснефти».
При этом основной рост потребления нефти в ближайшие десятилетия будет приходиться на развивающиеся страны, в первую очередь – страны Азии, подчеркнул Сечин.
Зеленая повестка не отвечает интересам мира в целом, так как в ближайшее десятилетие предполагает пик потребления нефти и газа, а это справедливо лишь для развитых стран, говорит доцент Финансового университета Валерий Андрианов. В государствах с низким уровнем доходов потребление традиционных источников энергии должно расти, чтобы вывести людей из нищеты, считает он.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что зеленая энергетика уступает традиционным источникам энергии по надежности поставок и их технико-энергетическим характеристикам, в том числе стоимости. «Погоня за альтернативными источниками энергии стала одним из триггеров деиндустриализации западной экономики», – полагает он.
Главный сдерживающий фактор энергоперехода – финансирование, считает Андрианов. Например, по оценке BloombergNEF, для достижения «чистого нуля» выбросов инвестиции в зеленую энергетику должны вырасти с $1 трлн в год до $7–9 трлн в период 2030–2050 гг. В результате многие энергетические компании и инвестиционные фонды начинают пересматривать свои инвестпрограммы, связанные с ВИЭ, отмечает он.
Рост спроса на нефть в долгосрочной перспективе признает большинство международных экспертов, говорит Суверов. Увеличение спроса связано с ростом населения планеты и количества транспортных средств, экономическим ростом в развивающихся странах, а также увеличением производства товаров, для которых нефть выступает сырьем, поясняет он.
Для того чтобы энергопереход стал эффективным, он должен опираться на производство рентабельных источников энергии и отвечать интересам всего человечества, в том числе развивающихся стран Азии и Африки, отмечает Суверов.
Россия в условиях вызовов
В ходе выступления глава «Роснефти» отметил, что борьба за мировой энергорынок продолжается. Так, санкции США против Венесуэлы, Ирана и России затронули в общей сложности добычу нефти примерно 18 млн барр./сутки и позволили этой стране «захватить значительную долю рынка».
Дефицит энергии в мире из-за энергоперехода, недобросовестная конкуренция и санкции привели к разбалансировке нефтяного рынка, констатировал Сечин. В результате, по его оценке, соглашение ОПЕК+ сейчас не оказывает влияния на нефтяной рынок.
Глава «Роснефти» обратил внимание, что западные и ближневосточные компании формируют резервы мощностей по добыче нефти. По его словам, это приводит к наличию «фантомных баррелей», способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу основными участниками ОПЕК.
По оценке Сечина, бюджеты большинства стран – участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок.
«Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного бюджета сформирована исходя из $60/барр.», – отметил Сечин. Помимо ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ на развитие нефтяной отрасли России оказывают влияние растущее санкционное давление, высокая налоговая нагрузка, запретительные процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности на финансовом рынке, сказал Сечин.
По его мнению, необходимые условия для продолжения экспорта российской нефти – дедолларизация торговли и развитие альтернативных платежных систем. За последние два года доля рубля в расчетах за экспорт выросла более чем в 3 раза и превысила 40%, отметил глава «Роснефти».
Сечин подчеркнул, что, несмотря на все вызовы, российская нефтяная отрасль «самодостаточна с точки зрения ресурсной базы, технологий и способна решать стоящие перед ней задачи».
Завершил выступление Сечин цитатой из Конфуция: «Там, где кончается терпение, начинается выносливость».