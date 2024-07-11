ГК «Инвитро» планирует развивать собственную сеть клиник

ГК «Инвитро»

Сеть лабораторий «Инвитро» была основана в 1995 г. Александром Островским. Она насчитывает 2000 медицинских офисов в РФ и странах СНГ. У компании семь лабораторий: пять из них расположены в России, по одной – в Белоруссии и Казахстане. АО «Холдинговая компания «Инвитро», объединяющая активы группы, по данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас на 100% принадлежит Роману Мирончику. Однако эта информация актуальна только для этапа создания акционерного общества. Как пояснил представитель пресс-службы компании, сведения о текущих акционерах содержатся у регистратора, в ЕГРЮЛ они не вносятся и не отражаются. Выручка ГК «Инвитро» в России и странах СНГ в 2023 г. составила 37,4 млрд руб., по собственным данным компании. Чистая прибыль не раскрывается. Однако эта информация актуальна только для этапа создания акционерного общества. Как пояснил представитель пресс-службы компании, сведения о текущих акционерах содержатся у регистратора, в ЕГРЮЛ они не вносятся и не отражаются.