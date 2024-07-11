ГК «Инвитро» планирует развивать собственную сеть клиник

ГК «Инвитро» планирует развивать собственную сеть клиникДля этого компания купит частную федеральную сеть или группу региональных сетей
ГК «Инвитро», основным бизнесом которой является лабораторная диагностика, планирует усилить медицинское направление, которое сейчас представлено только врачебными кабинетами при медофисах. Для этого группа выкупит частную федеральную сеть клиник или группу региональных сетей. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» генеральный директор «Инвитро» Юрий Леонов.
«Мы делаем пилоты внутри компании, чтобы понять возможные форматы конвертации лабораторного трафика в клиники, и рассматриваем идеи, как можно зайти на этот рынок через M&A», – заявил Леонов. При этом на покупке одной сети клиник компания может не остановиться, уточнил он.
По данным Росстата, объем платных медуслуг населению в России в 2023 г. составил 1,4 трлн руб. По оценке Леонова, рынок платных медицинских услуг в 10 раз больше лабораторного рынка. Маркетинговое агентство BusinesStat оценивало рынок лабораторной диагностики в 2023 г. в 246 млрд руб., писали «Ведомости».
Кабинеты медицинских услуг представлены в 920 медофисах «Инвитро» в России (всего, включая страны СНГ, – 931 ), сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы компании.
Успех собственных клиник «Инвитро» будет зависеть в первую очередь от объема инвестиций в проект, утверждает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Рынок частных медицинских услуг конкурентен, но еще не консолидирован, объяснил эксперт. При этом глобального роста в этом сегменте, по словам Шуляка, не наблюдается из-за низкой рентабельности и долгого срока окупаемости медцентров.
ГК «Инвитро»
Сеть лабораторий «Инвитро» была основана в 1995 г. Александром Островским. Она насчитывает 2000 медицинских офисов в РФ и странах СНГ. У компании семь лабораторий: пять из них расположены в России, по одной – в Белоруссии и Казахстане. АО «Холдинговая компания «Инвитро», объединяющая активы группы, по данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас на 100% принадлежит Роману Мирончику. Однако эта информация актуальна только для этапа создания акционерного общества. Как пояснил представитель пресс-службы компании, сведения о текущих акционерах содержатся у регистратора, в ЕГРЮЛ они не вносятся и не отражаются. Выручка ГК «Инвитро» в России и странах СНГ в 2023 г. составила 37,4 млрд руб., по собственным данным компании. Чистая прибыль не раскрывается. Однако эта информация актуальна только для этапа создания акционерного общества. Как пояснил представитель пресс-службы компании, сведения о текущих акционерах содержатся у регистратора, в ЕГРЮЛ они не вносятся и не отражаются.
Между медицинскими и лабораторными учреждениями существует большое количество возможностей для синергии, рассказал «Ведомостям» специалист по сделкам M&A, экс-президент ГК «Медскан» Игорь Сулькис. Лидогенерация (привлечение клиентов) в медучреждения гораздо дороже, чем в лабораторные медофисы, говорит эксперт. Поэтому привлечение пациента из лаборатории в клинику потребует меньше затрат, утверждает он.
Также крупные медицинские сети собирают обезличенные большие данные о пациентах, благодаря которым можно более точно выстроить маркетинговые кампании и предложения для клиента, продолжает Сулькис. По его словам, база пациентов в данных лабораторий больше, чем у медцентров, но информация ограничена набором исследований, которые принимает сеть. У медклиник больше данных «в смысле глубины» (т. е. детальных данных о пациенте), а у лабораторий – «в смысле ширины» (т. е. в плане количества пациентов), сказал он.