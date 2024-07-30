Правительство обсуждает сохранение высокого приоритета перевозки нефтепродуктов

Правительство обсуждает сохранение высокого приоритета перевозки нефтепродуктовЭти преференции на железной дороге должны прекратиться с 1 сентября
Правительство обсуждает сохранение высокого приоритета перевозок нефтепродуктов, включая моторное топливо, а также сжиженных углеводородных газов (СУГ) по железной дороге после 1 сентября, сообщили «Ведомостям» три источника, знакомых с ходом обсуждений. Этот вопрос, по их словам, поднимался на совещании у вице-премьера Александра Новака 29 июля.
Речь идет о том, чтобы сохранить статус-кво для нефтяных грузов временно (до 1 декабря) либо бессрочно, уточняет один из собеседников. Другой собеседник говорит, что «не слышал о временном характере разрешения для нефтяных грузов» – речь идет о постоянном решении.
Источник, участвовавший в совещании, утверждает, что во время обсуждения никто не высказался против инициативы продлить текущий порядок погрузки нефтепродуктов. Другой собеседник уточняет, что в нем принимали участие помимо представителей нефтяных компаний чиновники Минэнерго, Минтранса и ФАС.
С марта 2024 г. перевозки нефтепродуктов по сети РЖД согласовываются «в третью очередь» – после грузов, приоритетность которых установлена федеральными законами, а также грузов для ликвидации чрезвычайных происшествий и последствий военных действий. Такой порядок установлен в апреле, в последней версии временных правил очередности перевозки грузов по сети РЖД на направлениях с ограниченной провозной способностью. До этого нефтепродукты находились «в шестой очереди» согласования и ниже (в зависимости от условий и направления поставки), то есть имели существенно более низкий приоритет погрузки для РЖД.
Временные условия были установлены вместо постоянно действующих правил недискриминационного доступа (ПНД) в 2022 г. из-за перегрузки Восточного полигона (БАМ и Транссиб) после переориентации грузопотоков на Восток.
В конце мая этого года правительство утвердило новую редакцию ПНД, которая начнет действовать с 1 сентября. В ней зафиксирован приоритет для провоза по лимитирующим участкам железнодорожной инфраструктуры так называемых «грузов вне очереди» – то есть тех, по которым есть соответствующие указы и поручения президента. Сейчас это уголь, нефтепродукты, удобрения и ряд других. Но их точный перечень и приоритет относительно друг друга в свежей редакции ПНД не прописаны. В РЖД ранее уточняли, что нефтепродукты вновь будут вывозиться в соответствии с шестой категорией.
Проектная рабочая группа ФАС считает необходимым сохранить за нефтепродуктами третью категорию приоритета и в новой редакции ПНД, писал «Коммерсантъ» в середине июля со ссылкой на протокол заседания группы.
В пресс-службе ФАС не ответили «Ведомостям» по существу заданных вопросов, но подтвердили, что совместно с производителями, нефтетрейдерами и потребителями «прорабатываются решения для нивелирования рисков при доставке топлива по железной дороге».
«Ведомости» также направили запросы в Минэнерго и аппарат Новака. Представитель РЖД от комментариев отказался.
Решение сохранить приоритет для нефтепродуктов оправданное, но фундаментально не решит проблемы с доставкой моторного топлива, полагает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. «Для этого нужен комплексный подход, как со стороны правительства, так и других участников рынка перевозок – РЖД и "Транснефти". От последней, в частности, зависят темпы расширения трубопроводной инфраструктуры для поставок нефтепродуктов на восток», – указывает он. И добавляет, что развитие речного транспорта также могло бы помочь решить проблему с транспортировкой нефтепродуктов.
Эксперт также обращает внимание, что как в действовавших ранее ПНД, так и в новых (которые заработают с 1 сентября) приоритет имеют экспортные и транзитные грузы, что создает сложности для РЖД, которая нередко не выдерживает сроки доставки. Проблемы у железнодорожников, по его словам, также возникают из-за избытка парка на сети и растущего порожнего пробега (возврат вагонов на место погрузки).