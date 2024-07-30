Правительство обсуждает сохранение высокого приоритета перевозки нефтепродуктов

В конце мая этого года правительство утвердило новую редакцию ПНД, которая начнет действовать с 1 сентября. В ней зафиксирован приоритет для провоза по лимитирующим участкам железнодорожной инфраструктуры так называемых «грузов вне очереди» – то есть тех, по которым есть соответствующие указы и поручения президента. Сейчас это уголь, нефтепродукты, удобрения и ряд других. Но их точный перечень и приоритет относительно друг друга в свежей редакции ПНД не прописаны. В РЖД ранее уточняли, что нефтепродукты вновь будут вывозиться в соответствии с шестой категорией.