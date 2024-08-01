В России начали скупать холодильники и стиральные машины

В России начали скупать холодильники и стиральные машиныЭксперты объясняют рост спроса массовой заменой старых моделей на более современные
Россияне стали чаще приобретать крупную бытовую технику, сообщил «Ведомостям» представитель «М.видео-Эльдорадо». Компания отмечает рост продаж в категориях стиральных машин, холодильников и духовых шкафов. Рост спроса на крупную бытовую технику подтверждают и в «Ситилинке».
По данным «М.видео-Эльдорадо», за шесть месяцев этого года в России купили стиральных машин на 59 млрд руб., что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-5 производителей в денежном и штучном выражении входят китайская Haier, южнокорейская LG, турецкая Beko, итальянские Candy и Indesit. При этом стиральные машины Haier в штуках занимают уже четверть российского рынка.
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