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В России начали скупать холодильники и стиральные машины

Эксперты объясняют рост спроса массовой заменой старых моделей на более современные
Кристина Холупова
В России требуются самые современные модели бытовой техники с управлением через смартфон, считают в «М.видео-Эльдорадо»/ Андрей Гордеев / Ведомости

Россияне стали чаще приобретать крупную бытовую технику, сообщил «Ведомостям» представитель «М.видео-Эльдорадо». Компания отмечает рост продаж в категориях стиральных машин, холодильников и духовых шкафов. Рост спроса на крупную бытовую технику подтверждают и в «Ситилинке».

По данным «М.видео-Эльдорадо», за шесть месяцев этого года в России купили стиральных машин на 59 млрд руб., что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-5 производителей в денежном и штучном выражении входят китайская Haier, южнокорейская LG, турецкая Beko, итальянские Candy и Indesit. При этом стиральные машины Haier в штуках занимают уже четверть российского рынка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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