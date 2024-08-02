Прокуратура пытается изъять имущество бывшего завода Danone в России

Истец, действуя в интересах территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Самарской области, требует изъять «из чужого незаконного владения» два защитных сооружения гражданской обороны, которые находятся в корпусах молочного комбината АО «Эйч энд эн» в Самарской области, говорится в материалах дела. После этого права собственности ответчика на эти здания должны быть аннулированы, указано в документах.