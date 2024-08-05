Wildberries не хочет становиться торговой сетью

Wildberries раскритиковал предложение Минпромторга считать пункты выдачи заказов (ПВЗ) торговыми точками, что автоматически приравнивало бы сами маркетплейсы к торговым сетям. В компании считают, что ПВЗ не являются объектами торговли, так как в них отсутствуют товарная выкладка и торговый зал и не ведется продажа товаров. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Wildberries.