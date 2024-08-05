Wildberries не хочет становиться торговой сетью

Wildberries не хочет становиться торговой сетьюМаркетплейс выступил против идеи Минпромторга считать пункты выдачи заказа торговыми объектами
Wildberries раскритиковал предложение Минпромторга считать пункты выдачи заказов (ПВЗ) торговыми точками, что автоматически приравнивало бы сами маркетплейсы к торговым сетям. В компании считают, что ПВЗ не являются объектами торговли, так как в них отсутствуют товарная выкладка и торговый зал и не ведется продажа товаров. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Wildberries.
«Это часть логистической инфраструктуры, там хранятся заказы конкретных покупателей. ПВЗ Wildberries работают по партнерской модели, позволяя вести прибыльный бизнес предпринимателям из разных регионов страны», – уточнил собеседник. Он добавил, что Wildberries находится «в диалоге» с Минпромторгом, а работа над законопроектом еще ведется, поэтому давать комплексную оценку данной инициативе преждевременно.