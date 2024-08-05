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Wildberries не хочет становиться торговой сетью

Маркетплейс выступил против идеи Минпромторга считать пункты выдачи заказа торговыми объектами
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости

Wildberries раскритиковал предложение Минпромторга считать пункты выдачи заказов (ПВЗ) торговыми точками, что автоматически приравнивало бы сами маркетплейсы к торговым сетям. В компании считают, что ПВЗ не являются объектами торговли, так как в них отсутствуют товарная выкладка и торговый зал и не ведется продажа товаров. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Wildberries.

«Это часть логистической инфраструктуры, там хранятся заказы конкретных покупателей. ПВЗ Wildberries работают по партнерской модели, позволяя вести прибыльный бизнес предпринимателям из разных регионов страны», – уточнил собеседник. Он добавил, что Wildberries находится «в диалоге» с Минпромторгом, а работа над законопроектом еще ведется, поэтому давать комплексную оценку данной инициативе преждевременно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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