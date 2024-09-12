Аналитики повысили прогноз добычи газа в России в 2024 году

Представитель ЦЦИ пояснил «Ведомостям», что аномальная жара, наблюдавшаяся летом в России и сохраняющаяся в сентябре, привела к пересмотру прогноза по добыче в сторону увеличения. Еще в июне центр прогнозировал добычу на уровне 669 млрд куб. м. По данным Гидрометцентра, во многих регионах России температура воздуха в июне – сентябре 2024 г. неоднократно превышала климатическую норму.