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Аналитики повысили прогноз добычи газа в России в 2024 году

Выросли поставки в Китай и внутреннее потребление на фоне аномальной жары
Василий Милькин
Необычно жаркое лето в России спровоцировало скачок потребления электроэнергии и газа/ РИА Новости

Добыча газа в России в 2024 г. вырастет на 6% относительно уровня прошлого года до 676 млрд куб. м. Такой прогноз приводится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». Исследование подготовлено на основе консенсус-прогноза российских аналитических компаний.

Представитель ЦЦИ пояснил «Ведомостям», что аномальная жара, наблюдавшаяся летом в России и сохраняющаяся в сентябре, привела к пересмотру прогноза по добыче в сторону увеличения. Еще в июне центр прогнозировал добычу на уровне 669 млрд куб. м. По данным Гидрометцентра, во многих регионах России температура воздуха в июне – сентябре 2024 г. неоднократно превышала климатическую норму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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