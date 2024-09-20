Производитель торта «Чародейка» судится за бренд для хлебцев

Производитель торта «Чародейка» судится за бренд для хлебцевЮристы скептически оценивают шансы выиграть иск
Суд по интеллектуальным правам 30 сентября рассмотрит иск кондитерско-булочного комбината (КБК) «Черемушки» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака lacki zlaki «вследствие его неиспользования», сообщается в базе суда.
Торговой маркой сейчас владеет производитель продуктов для здорового питания и косметики «Олеос», он же выступает ответчиком. Участники спора на запросы «Ведомостей» не ответили.
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