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На полки российских магазинов вернется коньяк Hardy

Эксклюзивным дистрибутором алкогольного напитка стала компания Ladoga
Анастасия Ковалева
Freepik

Алкогольная компания Ladoga (производитель водки «Царская», джина Barrister, виски Fowler’s и др.) заключила контракт с французским домом Hardy и стала эксклюзивным дистрибутором одноименного коньяка в России. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Ladoga. По его словам, предыдущий поставщик в РФ (название он не уточнил) перестал сотрудничать с французским домом в августе прошлого года, а к декабрю распродал все остатки Hardy на складах.

Стоимость напитка в зависимости от серии составит от 6822 до 82 351 руб. за бутылку, уточнил собеседник. От продаж коньяка Ladoga планирует выручить не менее 70 млн руб. за год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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