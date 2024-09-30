На полки российских магазинов вернется коньяк Hardy

На полки российских магазинов вернется коньяк HardyЭксклюзивным дистрибутором алкогольного напитка стала компания Ladoga
Алкогольная компания Ladoga (производитель водки «Царская», джина Barrister, виски Fowler’s и др.) заключила контракт с французским домом Hardy и стала эксклюзивным дистрибутором одноименного коньяка в России. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Ladoga. По его словам, предыдущий поставщик в РФ (название он не уточнил) перестал сотрудничать с французским домом в августе прошлого года, а к декабрю распродал все остатки Hardy на складах.
Стоимость напитка в зависимости от серии составит от 6822 до 82 351 руб. за бутылку, уточнил собеседник. От продаж коньяка Ladoga планирует выручить не менее 70 млн руб. за год.
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