«Полиметалл» вложит более 26 млрд рублей в два месторождения в Якутии

«Полиметалл» вложит более 26 млрд рублей в два месторождения в ЯкутииКомпания финансирует их развитие из собственных средств
Инвестиции золотодобывающей компании «Полиметалл» в горнорудную провинцию на северо-востоке Республики Саха (Якутия) оцениваются в 26,1 млрд руб. Об этом говорится в плане комплексного развития региона до 2035 г., с которым ознакомились «Ведомости».
Как следует из документа, деньги пойдут на развитие двух проектов. Первый – самое крупное неразработанное месторождение серебра в России «Прогноз», второй – медно-вольфрамовое месторождение Агылкинское. В них компания намерена инвестировать 14,1 млрд и 12 млрд руб. соответственно. Оба проекта компания, как следует из плана, намерена реализовать в период с 2025 по 2031 г. Весь объем инвестиций будет обеспечен за счет собственных средств «Полиметалла», говорится в документе.
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