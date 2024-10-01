«Полиметалл» вложит более 26 млрд рублей в два месторождения в Якутии

Как следует из документа, деньги пойдут на развитие двух проектов. Первый – самое крупное неразработанное месторождение серебра в России «Прогноз», второй – медно-вольфрамовое месторождение Агылкинское. В них компания намерена инвестировать 14,1 млрд и 12 млрд руб. соответственно. Оба проекта компания, как следует из плана, намерена реализовать в период с 2025 по 2031 г. Весь объем инвестиций будет обеспечен за счет собственных средств «Полиметалла», говорится в документе.