«Северсталь» снизила чистую прибыль почти на треть

«Северсталь» Алексея Мордашова по итогам девяти месяцев 2024 г. снизила чистую прибыль по МСФО на 31% год к году до 118,3 млрд руб. Об этом говорится в финотчете компании, опубликованном 21 октября. Выручка за отчетный период выросла на 18% до 628,3 млрд руб.