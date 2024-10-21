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«Северсталь» снизила чистую прибыль почти на треть

Сказались рост налоговой нагрузки, ослабление рубля и крупные инвестиции
Георгий Бичашвили
Евгений Разумный / Ведомости

«Северсталь» Алексея Мордашова по итогам девяти месяцев 2024 г. снизила чистую прибыль по МСФО на 31% год к году до 118,3 млрд руб. Об этом говорится в финотчете компании, опубликованном 21 октября. Выручка за отчетный период выросла на 18% до 628,3 млрд руб.

Снижение чистой прибыли связано с курсовыми разницами и ростом налога на прибыль, пояснил представитель компании «Ведомостям». Для «Северстали» важным показателем остается объем свободного денежного потока (FCF), от которого зависит выплата дивидендов, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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