«Северсталь» снизила чистую прибыль почти на треть

«Северсталь» снизила чистую прибыль почти на третьСказались рост налоговой нагрузки, ослабление рубля и крупные инвестиции
«Северсталь» Алексея Мордашова по итогам девяти месяцев 2024 г. снизила чистую прибыль по МСФО на 31% год к году до 118,3 млрд руб. Об этом говорится в финотчете компании, опубликованном 21 октября. Выручка за отчетный период выросла на 18% до 628,3 млрд руб.
Снижение чистой прибыли связано с курсовыми разницами и ростом налога на прибыль, пояснил представитель компании «Ведомостям». Для «Северстали» важным показателем остается объем свободного денежного потока (FCF), от которого зависит выплата дивидендов, подчеркнул он.
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