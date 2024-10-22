Иркутская нефтяная компания нашла рассольное литиевое месторождение

Иркутская нефтяная компания нашла рассольное литиевое месторождениеСодержание металла позволит наладить эффективное производство
Иркутская нефтяная компания (ИНК) поставила на госбаланс запасы нового месторождения лития на Ярактинском участке недр имени В. И. Кокорина в Иркутской области. Об этом говорится в материалах госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и Роснедр, с которыми ознакомились «Ведомости».
Речь идет о запасах этого металла в виде гидроминерального сырья – рассола лития. Запасы составляют 17 000 куб. м в сутки по категориям C1 + C2 (разведанные и прогнозные), содержание лития в рассоле – от 169 до 383 мг на 1 л. На этом же участке расположено Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, которое сейчас разрабатывает ИНК. Компания добывает нефть и газ в Восточной Сибири.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам