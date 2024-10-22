Иркутская нефтяная компания нашла рассольное литиевое месторождение

Речь идет о запасах этого металла в виде гидроминерального сырья – рассола лития. Запасы составляют 17 000 куб. м в сутки по категориям C1 + C2 (разведанные и прогнозные), содержание лития в рассоле – от 169 до 383 мг на 1 л. На этом же участке расположено Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, которое сейчас разрабатывает ИНК. Компания добывает нефть и газ в Восточной Сибири.