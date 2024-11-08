ЕС начал отбор газа из подземных хранилищ

ЕС начал отбор газа из подземных хранилищСпотовые цены топлива этой зимой вряд ли превысят $600 за 1000 куб. м
Евросоюз (ЕС) перешел от закачки газа из подземных хранилища (ПХГ) к отбору топлива, следует из данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE). По расчетам «Ведомостей», к началу отопительного сезона ЕС накопил в хранилищах 105,7 млрд куб. м, заполнив их на 95,3%. Такой объем в ПХГ был достигнут 28 октября.
После этого в отдельные дни отмечался незначительный нетто-отбор топлива, в другие – запасы вновь пополнялись. Устойчивое расходование газа из ПХГ началось 4 ноября, свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе статистики GIE. Например, 5 ноября (последние доступные данные) отбор из хранилищ составил 285,7 млн куб. м.
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