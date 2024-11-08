ЕС начал отбор газа из подземных хранилищ

Евросоюз (ЕС) перешел от закачки газа из подземных хранилища (ПХГ) к отбору топлива, следует из данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE). По расчетам «Ведомостей», к началу отопительного сезона ЕС накопил в хранилищах 105,7 млрд куб. м, заполнив их на 95,3%. Такой объем в ПХГ был достигнут 28 октября.