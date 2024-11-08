Аналитики прогнозируют снижение экспорта чугуна почти на 20% в 2024 году

Аналитики прогнозируют снижение экспорта чугуна почти на 20% в 2024 годуНа динамику поставок негативно влияют санкции и снижение мировых цен
Экспорт чугуна из России в 2024 г. сократится на 19,4% в сравнении с прошлым годом и составит 2,9 млн т. Такой прогноз дает отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI), с данными которого ознакомились «Ведомости».
Объемы поставок чугуна из России продолжают снижаться, несмотря на отмену курсовой экспортной пошлины на этот товар. Напомним: правительство в октябре вывело из-под действия экспортных пошлин до конца 2024 г. чугун и отдельные виды стального проката. На этом решении настаивал Минпромторг. Оно, как считают в министерстве, поможет сохранить объемы производства и улучшить рентабельность экспорта.
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