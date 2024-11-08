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Аналитики прогнозируют снижение экспорта чугуна почти на 20% в 2024 году

На динамику поставок негативно влияют санкции и снижение мировых цен
Георгий Бичашвили
Александр Река / ТАСС

Экспорт чугуна из России в 2024 г. сократится на 19,4% в сравнении с прошлым годом и составит 2,9 млн т. Такой прогноз дает отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI), с данными которого ознакомились «Ведомости».

Объемы поставок чугуна из России продолжают снижаться, несмотря на отмену курсовой экспортной пошлины на этот товар. Напомним: правительство в октябре вывело из-под действия экспортных пошлин до конца 2024 г. чугун и отдельные виды стального проката. На этом решении настаивал Минпромторг. Оно, как считают в министерстве, поможет сохранить объемы производства и улучшить рентабельность экспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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