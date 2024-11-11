Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы

Цены на бриллианты обновили многолетние минимумыКотировки падают на фоне высоких запасов алмазов и растущей конкуренции с искусственными камнями
Цены на бриллианты на мировом рынке достигли многолетних минимумов, следует из данных американской компании Rapaport (владеет крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами). Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября упал на 22% к той же дате 2023 г. и на 23% – с начала года и составил 4,62 пункта. Это самое низкое значение минимум с января 2015 г. (последние доступные данные).
Снижение цен коснулось также и более мелких бриллиантов. Камни массой 0,3 карата подешевели на 27% в годовом выражении и на 28% с начала года. Индекс их цен составляет 1,02 пункта. Индекс цен на бриллианты массой 0,5 карата сократился на 14 и 17% соответственно до 1,64.
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