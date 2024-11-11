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Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы

Котировки падают на фоне высоких запасов алмазов и растущей конкуренции с искусственными камнями
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
На стоимость бриллиантов давят высокие запасы сырья и низкая популярность у молодежи/ Андрей Гордеев / Ведомости

Цены на бриллианты на мировом рынке достигли многолетних минимумов, следует из данных американской компании Rapaport (владеет крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами). Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября упал на 22% к той же дате 2023 г. и на 23% – с начала года и составил 4,62 пункта. Это самое низкое значение минимум с января 2015 г. (последние доступные данные).

Снижение цен коснулось также и более мелких бриллиантов. Камни массой 0,3 карата подешевели на 27% в годовом выражении и на 28% с начала года. Индекс их цен составляет 1,02 пункта. Индекс цен на бриллианты массой 0,5 карата сократился на 14 и 17% соответственно до 1,64.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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