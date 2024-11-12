Автодилеры предложили разработать закон о жизненном цикле транспортных средств

Автодилеры предложили разработать закон о жизненном цикле транспортных средствОбъединить все пожелания продавцов машин в одном нормативном акте будет трудно
Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила Минпромторгу создать межведомственную рабочую группу для разработки законопроекта «О реализации, техническом обслуживании и утилизации транспортных средств». Об этом говорится в письме ассоциации на имя министра Антона Алиханова от 6 ноября (есть у «Ведомостей»).
Как следует из документа, в рамках этого закона дилеры хотят разрешить ряд межотраслевых противоречий, которые возникают на протяжении жизненного цикла автомобиля – от его производства и до отправки под пресс.
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