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Lamoda расширяет бизнес по продаже ювелирных украшений

Компания намерена довести их долю в выручке до 5% в 2028 году
Полина Гриценко
Алексей Орлов / Ведомости

Долгосрочная стратегия на 2025–2028 гг. развития одежного онлайн-ритейлера Lamoda предполагает серьезное расширение бизнеса в сегменте ювелирных украшений, рассказала «Ведомостям» директор департамента категории «обувь, детство, аксессуары» Мария Соловьева. К середине 2025 г., по словам топ-менеджера, Lamoda запустит их хранение на своем складе и доставку. Кроме того, будет серьезно увеличен круг партнеров в категории украшений в высоком ценовом сегменте, добавила она. Стратегия была презентована 27 ноября на Lamoda Brand Day.

Согласно ей, в 2028 г. сегмент ювелирных изделий займет на маркетплейсе до 5% продаж против менее 1% сейчас. Раздел «ювелирные изделия» на Lamoda в настоящее время представлен практически полностью одним брендом – Sokolov. С продавцами маркетплейс работает по схеме DBS (delivery by seller) – сборку и доставку заказов осуществляет сам продавец со своего склада, а маркетплейс выполняет функции «витрины» для покупателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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