Lamoda расширяет бизнес по продаже ювелирных украшений

Согласно ей, в 2028 г. сегмент ювелирных изделий займет на маркетплейсе до 5% продаж против менее 1% сейчас. Раздел «ювелирные изделия» на Lamoda в настоящее время представлен практически полностью одним брендом – Sokolov. С продавцами маркетплейс работает по схеме DBS (delivery by seller) – сборку и доставку заказов осуществляет сам продавец со своего склада, а маркетплейс выполняет функции «витрины» для покупателя.