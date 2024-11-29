Lamoda расширяет бизнес по продаже ювелирных украшений

Lamoda расширяет бизнес по продаже ювелирных украшенийКомпания намерена довести их долю в выручке до 5% в 2028 году
Долгосрочная стратегия на 2025–2028 гг. развития одежного онлайн-ритейлера Lamoda предполагает серьезное расширение бизнеса в сегменте ювелирных украшений, рассказала «Ведомостям» директор департамента категории «обувь, детство, аксессуары» Мария Соловьева. К середине 2025 г., по словам топ-менеджера, Lamoda запустит их хранение на своем складе и доставку. Кроме того, будет серьезно увеличен круг партнеров в категории украшений в высоком ценовом сегменте, добавила она. Стратегия была презентована 27 ноября на Lamoda Brand Day.
Согласно ей, в 2028 г. сегмент ювелирных изделий займет на маркетплейсе до 5% продаж против менее 1% сейчас. Раздел «ювелирные изделия» на Lamoda в настоящее время представлен практически полностью одним брендом – Sokolov. С продавцами маркетплейс работает по схеме DBS (delivery by seller) – сборку и доставку заказов осуществляет сам продавец со своего склада, а маркетплейс выполняет функции «витрины» для покупателя.