Крупный производитель БАД купил воронежский завод немецкой Bionorica

Крупный производитель БАД купил воронежский завод немецкой BionoricaСделка, вероятнее всего, прошла с большим дисконтом
Производитель биологически активных добавок (БАД) и лекарств ВТФ стал собственником 100% долей в ООО «Бионорика фармасьютикалс», которому принадлежит фармацевтический завод под Воронежем, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Соответствующие изменения в составе собственников произошли 28 ноября.
Ранее компания принадлежала немецкой Bionorica, производящей в том числе средство от насморка синупрет и препарат канефрон, применяемый при мочекаменной болезни.
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