Крупный производитель БАД купил воронежский завод немецкой Bionorica

Производитель биологически активных добавок (БАД) и лекарств ВТФ стал собственником 100% долей в ООО «Бионорика фармасьютикалс», которому принадлежит фармацевтический завод под Воронежем, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Соответствующие изменения в составе собственников произошли 28 ноября.